اتفاقية شراكة بين «بلوفو» و«مدارس مصر للغات» لاستقطاب المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي

وقعت شركة “بلوفو” الاماراتية – المتخصصة في توفير أنظمة وحلول استقطاب المواهب المدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي الذكية، اليوم الإثنين، – اتفاقية شراكة وتعاون مع “مدارس مصر للغات”.

وقالت “بلوفو”؛ في بيان صحفي وصل “المال”، أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز استقطاب المواهب لديها عن طريق استخدام نظام تتبع المتقدمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي “هايرد – HYRDD”.

وبحسب البيان، فإن الإتفاقية تأتي في إطار جهود “بلوفو” للانطلاق نحو العالمية، وتحقيق رؤيتها لإحداث ثورة في مجال استقطاب المواهب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي الذكية، مع تقديم قيمة لجميع المعنيين بهذا القطاع.

وتعد “مدراس مصر للغات” واحدة من أبرز المدارس الرائدة في مصر، ومن خلال تطبيق نظام تتبع المتقدمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي “هايرد – HYRDD”، أصبحت “مدارس مصر للغات” أول مدارس في مصر تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف واستقطاب المواهب بهدف تعزيز وتحسين كفاءة التوظيف واختيار وتعيين أفضل الكوادر التعليمية.

خلال توقيع عقد الشراكة بين “بلوفو” و”مدارس مصر للغات”

أحمد خميس: خطوة نحو تقديم اجيال مؤهلة ومسلحة بالعلم والخبرة الكافية

وتعليقاً على الإتفاقية، قال الدكتور أحمد خميس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “بلوفو”: “يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع “مدارس مصر للغات”، والتي تعمل على تطوير آلية التوظيف واختيار الكوادر المؤهلة، والحد من عدم التطابق بين خبرات الموظفين وطبيعة المهنة”.

وأضاف: “هذه خطوة غاية في الأهمية بالنسبة للمؤسسات التعليمية لتعزيز أنظمتها وخططها الأكاديمية، لتقديم أجيال مؤهلة ومسلحة بالعلم والخبرة الكافية للمجتمع، ويأتي تبني “مدارس مصر للغات” لنظام هايرد خطوة تعزز مكانتها لتصبح نموذجاً يحتذى به”.

تابع: “نحن نسير على الطريق الصحيح من خلال التوسع في أسواق جديدة، ومصر بالنسبة لنا من أهم أسواق المنطقة، ونحن متحمسون جدًا للعمل فيه كوننا نمتلك الخبرة الكافية للتحول الرقمي في مجال اختيار وتعيين المواهب عن طريق الذكاء الاصطناعي”.

كريم عبدالرحمن: الاتفاقية تهدف إلى تطوير توظيف المدرسين المؤهلين

من جهته، قال المهندس كريم عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة “مدارس مصر للغات”: “نحن ممتنون لفريق “بلوفو” لإتاحة هذه الفرصة المهمة؛ لتعزيز استراتيجية وعملية التوظيف واستقطاب ذوي الخبرات لدينا”.

وأضاف: “من خلال اتفاقية الشراكة هذه؛ تعد مدرستنا أول مدرسة تتعاون مع “بلوفو” بهدف تطوير عملية توظيف المدرسين المؤهلين في مجال التعليم في مصر”.

شاهيناز شحاتة: الشراكة تعمل على اثراء فريق المعلمين بمهارات متقدمة

من جهتها، قالت شاهيناز شحاتة، مديرة “مدارس مصر للغات”: “نؤكد على ضرورة وأهمية الاستثمار في عملية تبني واعتماد استراتيجيات لاختيار وتعيين نخب من المدرسين المؤهلين لدعم رؤيتنا وتوجهاتنا في المدرسة لتقديم منظومة تعليمية متطورة وحديثة”.

وأضافت: “إن نجاح مدرستنا، أو أي مدرسة، يتحدد إلى حد كبير بناء على جودة وفعالية طواقمها التدريسية وموظفيها، ومن خلال هذه الشراكة؛ يمكننا تعزيز جهودنا لإثراء فريق المعلمين ليكونوا قادرين على اتباع أساليب تدريسية ومهنية متقدمة وحديثة تعزز قدرات الطلبة وتنمي مهاراتهم”.

كريم ابو النصر: خطوة نحو رقمنة التوظيف ورؤية مصر للذكاء الاصناعي

بدوره قال كريم أبو النصر، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في مصر: ” تأتي هذه الشراكة كخطوة هامة وإيجابية نحو رقمنة وتطوير عملية التوظيف بما يتماشى مع رؤية مصر نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعتبر التعليم حجر الأساس لها لتعزيز مكانة اقتصاديات المعرفة في مصر”.

يذكر أن “بلوفو”، أعلنت مؤخرًا عن توسعها في الأسواق المصرية والأمريكية، وذلك ضمن جهودها الهادفة للانطلاق نحو العالمية، وتحقيق رؤيتها لإحداث ثورة في مجال استقطاب المواهب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي الذكية، مع تقديم قيمة لجميع المعنيين بهذه الصناعة.

ويشار إلى أن “بلوفو”، منذ تأسيسها عام 2015، واصلت نموها السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة من تميزها في توفير أنظمة وحلول استقطاب المواهب المدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي الذكية.

وتمكنت الشركة حتى الآن في تحقيق إنجازات كبيرة، اذ يتم استخدام حلول “بلوفو”، من قِبل أكثر من 3,500 مؤسسة في منطقة الخليج العربي، وتشمل شركات من القطاعين العام والخاص، في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستخدم العديد من هذه المؤسسات نظام تتبع المتقدمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي “هايرد – HYRDD”والذي تم إطلاقه في عام 2019.

وقد تم تطوير HYRRD كحل مثالي للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، ويدعم جميع جوانب عملية التوظيف، بدءًا من البحث عن القوى العاملة وصولاً إلى اختيارهم وتعيينهم.