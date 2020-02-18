اتفاقية شراكة بين «أورنج مصر» و«كوكاكولا»

وقعت شركة أورنج مصر وشركة كوكاكولا عقد شراكة يتضمن تحصيل مدفوعات كوكاكولا عبر أورنج كاش، وتوفير شركة أورنج خدمة التتبع لمبردات شركة كوكاكولا لرفع كفاءتها في السوق، إضافة إلى توفير خدمة wifi لكافة الفروع الرئيسية التابعة للشركة.

وقال ياسر شاكر العضو المنتدب لشركة أورنج مصر إن شركته تستهدف تطوير شراكتها مع كوكاكولا من خلال خدمة أورنج كاش.

وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء أن التعاون بين الشركتين بدأ منذ عام 1998، مشيرًا إلى الشراكة الحصرية بينهما كانت منذ عام 2011.

وأكد شاكر أن الشركة تعمل على دعم خطط الدولة في تعزيز عملية التحول الرقمي من خلال نشر الشمول المالي والذي يأتي عبر التوسع في خدمات أورنچ كاش، تماشياً مع المستجدات العالمية فى تحديث الخدمات الإلكترونية.

وأشار شاكر إلى أن حجم تحويل الأموال بين الدول الأفريقية التى تعمل بها الشركة عبر خدمة “اورنچ كاش” أكثر من 35 مليار يورو سنويًا.

منوها بأن أورنج تعد أول مشغل أوروبي يمتلك بنكا خاصا به.