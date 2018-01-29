اتفاقية شراكة بين أوبو وكوالكوم لتطوير خدمات الجيل الخامس‎

المال – خاص وقعت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة اتفاقية شراكة مع "كوالكوم" للتكنولوجيا لتطوير حلول ذكية واستكشاف سبل الابتكار في مجال تكنولوجيا المحمول للجيل الخامس 5G. جاء ذلك خلال "يوم كوالكوم للتكنولوجيا 2018" الذي أقيم يوم 25 يناير 2018…

المال – خاص





وقعت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة اتفاقية شراكة مع “كوالكوم” للتكنولوجيا لتطوير حلول ذكية واستكشاف سبل الابتكار في مجال تكنولوجيا المحمول للجيل الخامس 5G.

جاء ذلك خلال “يوم كوالكوم للتكنولوجيا 2018” الذي أقيم يوم 25 يناير 2018 في الصين، والذي شهد إطلاق مبادرة “5G Pioneer”، التي تضمن دعم كوالكوم لـ OPPO في تقديم هواتفها الذكية التي تدعم خدمات الجيل الخامس بتقديم حلول متكاملة في المجالات المتخصصة، أهمها حلول الواجهة الأمامية للترددات اللاسلكية.

وصرح طوني تشين، رئيس شركة OPPO، خلال المائدة المستديرة التي أُقيمت علي هامش فاعليات “يوم كوالكوم للتكنولوجيا 2018” التي ناقشت تطوير ومستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية، قائلًا: “إن شبكة الجيل الخامس 5G للهواتف المحمولة ستقوم بتغيير بنية صناعة الهواتف المحمولة، كما ستصبح الهواتف المحمولة المحطة الرئيسية لإنترنت الأشياء. ففي الماضي، ركزت OPPO على الابتكار التكنولوجي الذي كان الأساس لعمليات البحث والتطوير في مجال خدمات الجيل الخامس 5G الذي نحن بصدد إطلاقه الآن.

وفي المستقبل، ستواصل OPPO الاستثمار في مجال دعم وتطوير التكنولوجيا المتطورة مثل خدمات الجيل الخامس والذكاء الإصطناعي، وتطبيقها على منتجات تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين”.

وأضاف تشين: “أن في عام 2018 ستقوم OPPO بتطوير استراتيجيتها ورؤيتها للتوسع في الأسواق الدولية، لتوفير هواتف محمولة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الفني لأكبر عدد من المستخدمين في العالم”.



