اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمكافحة التهرب الضريبي الدولي

مها أبوودن: توقع مصر خلال شهر يونيو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف فى مجال مكافحة التهرب الضريبى، مع الدول الأعضاء فى منظمة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وهى الاتفاقية الأولى التى توقعها مصر فى هذا الإطار. وقال عمرو المنير، نائب وزير…

مها أبوودن:

توقع مصر خلال شهر يونيو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف فى مجال مكافحة التهرب الضريبى، مع الدول الأعضاء فى منظمة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وهى الاتفاقية الأولى التى توقعها مصر فى هذا الإطار.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مصر وقعت على الاتفاقية بالأحرف الأولى فى دورة انعقاد المنظمة، يونيو الماضى، ومن المتوقع أن يسهم توقيع مصر على الاتفاقية فى تفعيل المحاور الإرشادية التى تضعها المنظمة لتطوير أداء الدول الأعضاء فى مكافحة التهرب الضريبى الدولى.

وأكد المنير أن مصر هى الدولة العربية الأولى التى تنضم لاتفاقية الـbebs الخاصة بمكافحة نقل الأرباح، وتآكل الوعاء الضريبى، التى وضعتها منظمة الـoecd لدول التعاون الاقتصادى والتنمية، وانضمت للاتفاقية الإطارية فى مايو الماضى، من أجل مكافحة التهرب الضريبى الدولى.

قال المنير إن وزارته أنشأت وحدة جديدة للضرائب الدولية فى مصلحة الضرائب، لتطوير أداء المصلحة فى التحصيل من الشركات متعددة الجنسيات.

ويطير المنير لحضور الدورة السنوية من اجتماعات منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية، فى الفترة من 5 يونيو حتى 9 يونيو المقبل، التى يتخللها توقيع مصر على الاتفاق بشكل نهائى.

وتعد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD»، منظمة اقتصادية دولية تتكون من 34 دولة، تأسست عام 1961، بهدف التحفيز على التقدم الاقتصادى والتجارة العالمية، وهى منتدى للدول التى تصف نفسها بأنها ملتزمة بالديمقراطية لاقتصاد السوق، التى تساعد على توفير منصة للمقارنة بين التجارب السياسة، والحصول على إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة، والتنسيق بين أعضاء السياسات المحلية والدولية.

وفى إطار تحصيل نصيب مصر العادل من الضرائب الدولية، قال عمرو المنير، إن من أبرز الإجراءات التى تسعى وزارة المالية لتحديثها، الإجراءات المرتبطة بآليات محاسبة الشركات متعددة الجنسيات، وتحصيل الضرائب الدولية، وهناك جهد مبذول فى تحديث نظام السعر المحايد للشركات متعددة الجنسيات، حتى يتواكب مع الأنظمة الاستثمارية حاليا.

وتعد منظومة السعر المحايد أحد أبرز الآليات التى فعَّلتها وزارة المالية فى عام 2010، التى تستهدف التغلب على أساليب التلاعب التى كانت تستخدمها بعض الشركات متعددة الجنسيات لتجنب سداد ضرائب.

وأصدرت وزارة المالية إنذاك أول دليل استرشادى أعدته وحدة خاصة بمصلحة الضرائب برئاسة المنير، يشرح كيفية تطبيق طرق المحاسبة الضريبية على أساس السعر المحايد بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، والتى تتضمنها المادة 30 من قانون الضرائب على الدخل.

من جانبها، قالت ياسمين حماد، مسئولة ملف تسعير المعاملات بوزارة المالية، إن الوزارة تعمل حاليا من خلال 3 محاور فى مجال تسعير المعاملات، ويشمل المحور الأول تحديث التعليمات الخاصة بالسعر المحايد التى صدرت عام 2010 ولم تطبق.

وكشفت عن أن التحديث يشمل تحديث طريقة تقرير تسعير المعاملات الذى تقوم الشركات بتقديمه للمصلحة.

وقالت إن الوزارة تطبق نظاما لتسعير المعاملات المسبق فى مجال محاسبة الشركت متعددة الجنسيات، بهدف تسهيل التعامل الضريبى معها، مشيرة إلى أن الاتفاق يكون محدد بمدة زمنية لمدة عام أو أكثر.

وقالت إن هناك عملا على الأرض، من خلال تشكيل فريق عمل خاص بتسعير وفحص هذه المعاملات، فضلا عن الجانب الفنى، والتقنى، الذى تعمل الوزارة عليه مع الجهات الداعمة، من منظم دول مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية الـoecd.

