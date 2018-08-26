اتفاقية جديدة لشراء 50 جرار سكة حديد من إليكتروموتيف الأمريكية

■ «القروض» و»الشراكة» أبزر آليات تمويل «القطار السريع ومونوريل 6 أكتوبر» ■ 70 مليون جنيه إيرادات شهرية من زيادات المترو.. وإعادة النظر فى التسعير العام المقبل ■ تفعيل إجراءات قرض توريد 32 قطارًا للخط الثالث للمترو.. وفتح العرض المالى لـ«الرابع» ■ جم

■ «القروض» و»الشراكة» أبزر آليات تمويل «القطار السريع ومونوريل 6 أكتوبر»

■ 70 مليون جنيه إيرادات شهرية من زيادات المترو.. وإعادة النظر فى التسعير العام المقبل

■ تفعيل إجراءات قرض توريد 32 قطارًا للخط الثالث للمترو.. وفتح العرض المالى لـ«الرابع»

■ جميع تعاقدات الوزارة سيكون لها فترة صيانة لتجنب أخطاء الماضى

■ إلغاء بعض الرحلات قريبًا.. والمسئولية الاجتماعية تجبرنا على توفير القطارات الكافية

■ مفاوضات مع مؤسسات تمويل لتوفير إعداد دراسات خط سريع يربط مصر بالسودان

■ اشترطنا على التحالف الفائز بتوريد 1300 عربة جديدة تدبير التمويل العقارى

■ توفير 40 مليون دولار لشركة «جنرال إلكتريك» لبدء صيانة 81 جرارًا متوقفة فى الورش



أوضح أن الوزارة تسرع حاليًّا من تفعيل تلك الاتفاقيات للنهوض بقطاع السكة الحديد، مشيرًا إلى أن الوزارة استهدفت تنويع صفقات الشراء من خلال أكثر من جهة اختصارًا للوقت.

وتابع: تم التعاقد خلال العام الماضى مع جنرال إلكتريك لتوريد 100 جرار سكة حديد بقيمة 575 مليون دولار، من خلال قرض ميسر لسد احتياجات هيئة السكة الحديد فيما يتعلق بقوة الجر.

وذكر مساعد وزير النقل، أن أسطول جرارات السكة الحديد متهالك إذ يصل نسبة المؤهل فقط للعمل 56% بعدد 448 جرارًا من إجمالى 800 جرار، مشيرًا إلى أن قوة الجر تعانى فى الوقت الحالى من نقص قطع الغيار اللازمة نظرًا للأزمات المالية المتتالية التى تواجه السكة الحديد؛ بسبب تدنى سعر التذاكر مقارنة بتكاليف التشغيل.

وأكد «شعت» أن وزارة النقل وفرت خلال الفترة الماضية نحو 40 مليون دولار على 4 شرائح من إجمالى مبلغ بقيمة 300 مليون دولار لـ «جنرال إلكتريك»، للبدء فى تفعيل عقد صيانة 81 جرار متوقفة لدى السكة الحديد منذ عام 2008، وتوفير قطع غيار لـ180 جرارا أخرى لفترة 15 عاما مقبلة، مضيفًا العقد سيوفر على السكة تجنب ارتفاع أسعار قطع الغيار خلال السنوات المقبلة، فهو بمثابة أفضل اتفاق تم إبرامه لإصلاح المرفق على مدار العقود الماضية.

وأوضح أن «جنرال إلكتريك»، ستتولى تطوير ورش التبين التابعة للهيئة، لإجراء الصيانة اللازمة للجرارات المذكورة سلفًا، متابعًا سيتم بدء أعمال صيانة الـ81 جرارًا فى نوفمبر المقبل بمعدل تطوير وتأهيل 3 إلى 4 إلى جرارات شهريًّا، ليتم الانتهاء منها كاملاً خلال 20 شهرًا.

وكشف مساعد وزير النقل، أن الشركة ستبدأ توريد أولى دفعات الـ100 جرارًا الجديدة، بداية من سبتمبر 2019، لافتًا إلى أن 50 جرارًا سيتم تصنيعها بالكامل فى الخارج، ويتم توريدها خلال فترة 5 أشهر بمعدل 5 جرارات شهريًا.

وتابع: الـ50 الأخرى سيتم تصنيع جزء منها محليًّا بالتعاون مع أحد المصانع الكبرى التابعة للجهات الحكومية المصرية، وأول دفعة منها ستورد للسكة الحديد خلال يناير 2020.

وأكد «شعت»، أن الوزارة تركز فى الوقت الحالى فى جميع التعاقدات سواء تطوير البنية الأساسية، أو أنظمة الإشارات وشراء العربات، تولى جهات التنفيذ والتوريد توفير الصيانة الكاملة خلال فترة كبيرة، تجنبًا لأخطاء السنوات الماضية، التى اقتصرت على الشراء دون النظر إلى أهمية توفير الصيانة، والتى هى أهم ضمانة لعدم تدهور مرافق النقل بشكل عام.

وذكر مساعد وزير النقل، أن هيئة السكة الحديد تعكف فى الوقت الحالى على دراسة إلغاء بعض الرحلات على الخطوط الرئيسية والفرعية، للتسريع من أعمال التجديد التى تنفيذها الهيئة على الشبكة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، لعدم تضرر الركاب من خفض الرحلات اليومية.

وقال «شعت»، إن هيئة السكة الحديد تضع المسئولية الاجتماعية أمام عينها بشكل دائم ممثلة فى توفير القطارات اللازمة للركاب، متابعًا الأمر يتطلب تضافر الجهود للنهوض بالمرفق والتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير لرفع معدلات الأمن والسلامة خلال سير القطارات، خاصة أن المرفق يعانى حاليًّا من نقص شديد لقطع الغيار، فى نفس الوقت مطلوب تيسير 836 رحلة يومية لتلبية الاحتياجات اليومية.

ولفت «شعت»، إلى أن شركة الستوم الفرنسية، قامت خلال الأيام الماضية بجولة ميدانية على خط «القاهرة – بنى سويف»، وذلك بعد مطالبة وزير النقل الدكتور هشام عرفات الشركة بتقديم عرض مالى لتحديث نظم الإشارات تلك المسافة، خاصة بعد تكرار الحوادث فى المنطقة.

وذكر أن الشركة تقوم حاليًّا بتحديث إشارات خط «بنى سويف ـ أسيوط»، بطول 250 كم وتكلفة مليار و600 مليون جنيه، لكن بعد وقوع أكثر من حادث فى منطقة الجيزة، تم الاتفاق على تطوير الخط كاملاً، نظرًا لأن آخر التحديثات التى تمت به عام 1992.

ولفت إلى أن الوزارة أضافت مؤخرًا عددًا من القطاعات ليتم تجديد أنظمة الإشارات بها، منها المسافة بين «القاهرة بنها» لشركة تالس الفرنسية التى تنفيذ حاليًّا تطوير خط سكة حديد «بنها الإسكندرية».

وذكر أن إجمالى تكلفة مشروعات تحديث أنظمة الإشارات تقدر بنحو 17 مليار جنيه، وهى قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، من إجمالى 56 مليار مستهدف صرفها على المرفق خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وتبلغ أطول مشروعات السكة الحديد الجارى تطوير نظم الإشارات بها 1089 كم منها «خط القاهرة ـ الإسكندرية بطول 208 كم، و«خط بنى سويف أسيوط» بطول 250 كم، و»بنها بورسعيد» و»وصلة الزقازيق أبو كبير»، بطول 214 كم، وخط أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم، وخط «طنطا المنصورة دمياط»، بطول 119 كم و»نجع حمادى الأقصر» بطول 118 كم.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن التحالف الفائز بتوريد صفقة 1300 عرية سكة حديد خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن الدكتور هشام عرفات يُجرى حاليًّا مفاوضات مباشرة مع التحالفين الذى تم انحصار المنافسة بينهما، مضيفا أن وزارة النقل اشترطت فى العرض المالى تغطية تكلفة شراء العربات بنسبة 100% عبر قرض ميسر.

من الجدير بالذكر، أن لجنة عليا ضمت مسئولين من وزارة النقل والسكة الحديد، والكلية الفنية العسكرية وخبراء من الجامعات الحكومية قامت على مدار 7 أشهر مضت بتقييم العروض الفنية والمالية لـ7 تحالفات عالمية تقدمت لوزارة النقل لتوريد صفقة الـ1300 عربة، وتم الاستقرار على تحالفين فقط، الأول «صيني»، والثانى «مجرى – روسي».

وكشف مساعد الوزير، أن وزارة النقل ستبدأ خلال الفترة المقبلة، إجراء مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير منحة، لإعداد دراسات خط قطار سكة حديد فائق السرعة يبدأ من منطقة 6 أكتوبر إلى أسوان حتى دولة السودان، لتنفيذ اتفاقية التفاهم التى تم توقيعها بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير، الهادفة ربط البلدين بخط سكة حديد واحدة.

وأشار إلى أن الخط سيتم ربطه بمشروع القطار السريع «العلمين العين السخنة»، الذى تم طرحه على الشركات المؤهلة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه يصعب فى الوقت الحالى ربط البلدين بنفس الشبكة الحالية.

فى سياق متصل كشف شعت، أنه تم عقد جلسة استفسار مع التحالفات العالمية المؤهلة لمشروعى قطار سكة حديد «العلمين العين السخنة» ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة –6 أكتوبر»، لافتًا إلى أن وزارتى النقل والإسكان لديهما اهتمام بالغ لتنفيذ المشروعين بأقصى سرعة.

وأعلنت وزارة الإسكان نهاية فبراير عن تأهل 10 تحالفات من شركات مقاولات محلية وعالمية تتنافس على تنفيذ القطار السريع، وتأهيل 6 تحالفات لمونوريل العاصمة الإدارية 6 أكتوبر.

وكشف مساعد الوزير، أنه ضمن آليات التمويل المقترحة للمشروعين فى الوقت الحالى، توفير قرض مسير يغطى التكلفة المالية بنسبة 100%، أو تنفيذه من خلال شراكة محلية وأجنبية، والمقترح الأخير، أن يتم التنفيذ من خلال نظام BOT، مشيرًا إلى أن «الإسكان» و»النقل»، فى انتظار تلقى العروض الفنية والمالية للتحالفات المؤهلة.

وأشار إلى أن المشروعين سيتم إدارتهما من خلال القطاع الخاص، عبر تأسيس شركة لكل مشروع، لضمان جودة الخدمة وتطويرها بشكل مستمر بعد التنفيذ.

ووفقًا لتصريحات سابقة فإن التكلفة الإجمالية لمشروع القطار السريع تتراوح ما بين «2.5 – 3» مليارات دولار، ويبلغ طوله 534 كيلومتر خط سكة حديد، مزدوج لنقل الركاب والبضائع، بدون أى تقاطعات سطحية، ويسهم فى ربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بشبكة السكك الحديدية الحالية، وخدمة حركة نقل البضائع من وإلى مينائى السخنة والإسكندرية، وتعزيز فى مخططات التنمية على امتداد مسار الخط.

و»المونوريل» عبارة عن خط نقل سريع، يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بطول 35 كيلومترًا فى مرحلته الأولى، وتبلغ سعته القصوى مليون راكب يوميا تقريبا، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، ويصل عدد محطات خط المونوريل فى مرحلته الأولى، إلى 10، هى: المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر، وجامع الحصرى، وأكتوبر الجديدة، إضافة إلى ميدان جهينة، وزايد، وهايبر، فضلاً عن طريق إسكندرية الصحراوى، والمنصورية، والطريق الدائرى، وجامعة الدول العربية.

فى سياق متصل، كشف «شعت»، أن الحصيلة المالية الشهرية للمترو عقب تطبيق قرار الزيادة فى مايو الماضى، تصل إلى 70 مليون جنيه، لافتًا إلى أن تحريك قيمة التذاكر جاء بعد عجز شركة المترو عن توفير قطع الغيار، والصيانة الدورية اللازمة للمترو.

وتابع: الزيادة لن تغطى جميع أنواع الصيانة، لكنها ستسهم فى حل جزء من أزمة عجز المترو عن توفير قطع الغيار، لافتًا إلى سعر التذكرة الحقيقى يصل إلى 16.5 جنيه.

وذكر أنه: لن يتم تحميل قيمة التذكرة كاملة على المواطن، لكن هدف الزيادة عمل توازن بين تكلفة التشغيل، واستمرارية الخدمة، والدعم المقدم للمواطن، ومن ثم فإن شركة المترو ستلجأ لزيادة دخل المرفق عبر أكثر من آلية،

مضيفا متوقع ارتفاع الإيرادات خلال شهر سبتمبر المقبل، عقب بدء الدراسة فى الجامعات والمدارس.

وكشف أنه سيتم إعادة النظر فى سعر تذكرة المترو، ونسبة دعم الاشتراكات خلال مايو2019، مشيرًا إلى إن دراسة قيمة التذكرة ستكون سنويًّا، لضمان استمرارية تشغيل المرفق، والقدرة على شراء احتياجاته الأساسية، غير الصيانة الجسيمة التى يتم تنفيذها من خلال القروض الميسرة.

وقال مساعد وزير النقل، إن وزارة النقل تسعى خلال الفترة المقبلة بدء تطوير الخط الأول «حلوان المرج»، بتكلفة تصل الى 30 مليار جنيه، يتم توفيرها عبر قروض مسيرة من مؤسسات التمويل الدولية، موضحًا أن الخط الأول تقادم، وهناك قطع غيار لا يتم تصنيعها فى الوقت الحالى، ومن ثم يلزم التسريع فى تطويره.

على صعيد متصل قال «شعت»، إن وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، يسيران حاليًّا فى إجراءات تفعيل قرض توريد 32 قطارًا مقررًا تشغيلهم على المرحلة الثالثة والرابعة للخط الثالث، طبقًا للاتفاقية الموقعة بين شركتى هيونداى روتم الكورية، بتكلفة مالية تصل إلى 318 مليون يورو، و640 مليون جنيه قيمة المكون المحلى للصفقة.

وكشف أن وزير النقل كلف لجنة البت فى هيئة مترو الأنفاق، بفتح العرض المالى لشركة «تايسى كوربوريشن اليابانية، لتنفيذ الأعمال المدنية لأولى مراحل الخط الرابع لمترو الأنفاق، لافتًا إلى أنه تم إجراء مفاوضات مباشرة مع الشركة قبل فتح العرض المالى المقدم، بهدف خفض تكلفة التنفيذ قدر الإمكان.

يشار إلى أن وكالة التعاون اليابانية «الجايكا»، ستوفر قرضًا ميسرًا بقيمة 1.2 مليار دولار للمرحلة الأولى من الخط البالغ تكلفتها فى الوقت الحالى 62 مليار جنيه، بعدد 17 محطة، ويمتد مسارها من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بمنطقة حدائق الإهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، حتى ميدان الرماية، مرورًا بشارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط من خلال مسار طوله حوالى 19 كيلومترًا.

تسير وزارة النقل خلال الفترة الحالية فى إجراءات توقيع اتفاق جديد مع شركة اليكترو موتيف ديزل الأمريكية «Emd» لتوريد 50 جرارا سكة حديد جديدة، وتطوير 50 جرارًا متوقفة بورش هيئة السكة الحديد، قبل نهاية 2018.

وأوضح الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، أن التعاقد يأتى ضمن برنامج إصلاح المرفق بشكل كامل خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وكشف «شعت»، أن الوزارة ستتعاقد أيضًا خلال شهر سبتمبر المقبل، مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد كراسة شروط والمواصفات الفنية اللازمة لصفقة 100 جرار ممولة من بنك الاستثمار الأوروبى عبر قرض ميسر بقيمة 290 مليون يورو، ليصل إجمالى الجرارات الجديدة 150 جرارًا بجانب 100 من شركة جنرال إلكتريك تم التعاقد عليها العام الماضى.