اتفاقية جديدة بين بنك الإسكندرية و EBRD لدعم مشروعات الطاقة

سيد بدر يوقع بنك الإسكندرية اتفاقية شراكة جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها. وتأتي الاتفاقية على هامش المؤتمر السنوي الثاني لأعمال البنك الأوروبي لمنطقة شرق وجنوب المتوسط، وضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر "GEFF" الذى يطلقه البنك الأور

سيد بدر

يوقع بنك الإسكندرية اتفاقية شراكة جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها.

وتأتي الاتفاقية على هامش المؤتمر السنوي الثاني لأعمال البنك الأوروبي لمنطقة شرق وجنوب المتوسط، وضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر “GEFF” الذى يطلقه البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية “EBRD” بهدف تعزيز الاستثمارات الخضراء في مصر، ودعم المشاريع الهادفة إلى زيادة الوعي حول سبل الاستخدام الأمثل للطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

ويحضر التوقيع كل من رئيس البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، سوما شاكرابارتي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية، دانتي كامبيونى.

وحصل بنك الإسكندرية في وقت سابق على تمويل من البنك الأوروبي بقيمة 100 مليون دولار، بواقع 50 مليونا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و50 مليونا في إطار “برنامج تسهيل التجارة”، والذي بموجبه يستفيد بنك الإسكندرية من التسهيلات التجارية وضمانات الإصدار لصالح النظراء الدوليين لتغطية مخاطر السداد.