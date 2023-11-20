اتفاقية ثنائية لتبادل العملات بين المركزي السعودي وبنك الشعب الصيني بقيمة 50 مليار يوان

وقع البنك المركزي السعودي وبنك الشعب الصيني ( البنك المركزي الصيني) اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني، وفقا لموقع البنك المركزى السعودى.

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ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكشفت ورقة بحثية مؤخرا، أن الأزمات المالية، في العقود الأخيرة، مثل أزمة شرق آسيا ١٩٩٧، والأزمة العالمية ٢٠٠٨، وكورونا، وحرب أوكرانيا، علمت العالم أن شبكة الأمان المالى التقليدية المعتمدة على احتياطيات البنوك المركزية أو تمويلات صندوق النقد الدولى، ليست كافية لمواجهة أزمات السيولة ونقص العملة الأجنبية وارتباكات التجارة الثنائية أو العالمية، ومن ثم ظهر إلى الوجود آلية جديدة هي اتفاقات مبادلة العملات، سواء كانت ثنائية أو تضم أطرافا متعددة.