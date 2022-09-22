اتفاقية تعاون مشترك بين أكاديميتي «العربية للنقل البحري» و«بكين للذكاء الاصطناعي» 

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وأكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي ، اليوم الخميس، إتفاقية تعاون مشترك للتعاون العلمي وتعزيز الأنشطة البحثية والابتكار في علوم الذكاء الاصطناعي.

وقع علي الاتفاقية من الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية ، والبروفيسور هونج تاي جون Huang Tie Jun رئيس اكاديميـة بكـيـن للـذكاء الاصطناعي والذي شهد توقيع الاتفاقية عبر منصة zoom للاتصال عن بعد.

جاء ذلك علي هامش افتتاح فعاليات المنتـدى العربي الصينى حـول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات النقل واللوجستيات والامن السيبراني “والذى استضافته الأكاديمية بفرع القرية الذكية تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بجمهورية مصر العربية.

وقال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ، : نفخر بالتعاون مع واحدة من كبريات المؤسسات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بالعالم.

واضاف” عبد الغفار” إن التعاون مع أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة بين الجانبين للنهوض بالمعرفة العلمية والتكنولوجية مشيراً إلي الرغبة المشتركة في التعاون في كلتل المؤسستين ستتيح الفرصة لاكتشافات جديدة وتأثير إيجابي علي المجالات ذات الاهتمام المشترك والابتكار في علوم الذكاء الاصطناعي.

ويشار إلى أن أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي ( BAAI ) هي أكبر مؤسسة علمية بالصين تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعات ، فضلا عن رعاية أفضل المواهب والتركيز على البحث طويل الأجل حول أساسيات تقنية الذكاء الاصطناعي . وتضم الأعضاء المؤسسون شركات ذكاء اصطناعي رائدة وجامعات ومعاهد بحثية صينية.