اتفاقية تعاون لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بسيوة

المال - خاص وقع اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمدينة سيوة بالمحافظة، ابتداءً من العام المقبل. وصرح المهندس خالد صديق، بأنه…

المال – خاص

وقع اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمدينة سيوة بالمحافظة، ابتداءً من العام المقبل.



وصرح المهندس خالد صديق، بأنه سيتم إعلان محافظة مطروح خالية من العشوائيات غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية خلال عام 2018، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع مع المحافظ تبادل الدروع التذكارية.



وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تم الإعلان عن حزمة من المشروعات، يتم تنفيذها بمحافظ مطروح خلال 6 أشهر، منها مشروع تطوير الطابية، وبه 64 وحدة، ومشروع إنشاء سوق بديلة لسوق سيوة، وبها (36 محلاً – 28 باكية – مطعم)، ومشروع تطوير سوق وسط المدينة، بمدينة براني، وبها (40 محلاً – 45 باكية – مطعم)، ومشروع تطوير سويقة بمدينة سيدى براني أمام السوق التجارية، وبها (40 محلاً – 45 باكية – مطعم).