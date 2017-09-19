اتفاقية تعاون عسكري بين السعودية وبريطانيا

رويترز قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، إن بريطانيا والسعودية وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية في إطار تكثيف جهود المملكة للتصدي لإيران في منطقة الخليج وإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية.وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في ديسمبر الماضي إن بريطانيا

رويترز



قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، إن بريطانيا والسعودية وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية في إطار تكثيف جهود المملكة للتصدي لإيران في منطقة الخليج وإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في ديسمبر الماضي إن بريطانيا ستستثمر ما يربو على 3 مليارات جنيه استرليني (4.05 مليار دولار) في الدفاع بدول الخليج العربية خلال السنوات العشر المقبلة مع سعي لندن لإقامة علاقات قوية مع الدول الغنية بالنفط قبل الخروج المزمع من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ناقش التعاون العسكري مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء. ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل الاتفاق.

وتقول دول الخليج العربية إن إيران تحاول توسيع نفوذها في الدول العربية بما في ذلك في سوريا والعراق واليمن، ومنذ مارس 2015 تخوض السعودية وحلفاؤها العرب حربا على الحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على مساحات واسعة من اليمن.

وأثارت علاقة بريطانيا الوثيقة مع دول الخليج مخاوف جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تنتقد الضربات الجوية السعودية التي قتلت مئات المدنيين في حرب اليمن.