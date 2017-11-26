اتفاقية تعاون بين E.M.S لإدارة المشاريع والصفوة للتطوير العمرانى

المال - خاص وقعت كل من شركة "E.M.S" لإدارة المشاريع والصفوة للتطوير العمرانى، اتفاقية تعاون مشترك للتصميم والإشراف على الأعمال الالكتروميكانيك الخاصة لمشروعى شركة الصفوة للتطوير العمرانى، وهما "صن ست 2" ومدرسة "بايونير" بالمنصورة. وقع العقد كل من المهندس الاستشاري…

المال – خاص

وقعت كل من شركة “E.M.S” لإدارة المشاريع والصفوة للتطوير العمرانى، اتفاقية تعاون مشترك للتصميم والإشراف على الأعمال الالكتروميكانيك الخاصة لمشروعى شركة الصفوة للتطوير العمرانى، وهما “صن ست 2” ومدرسة “بايونير” بالمنصورة.

وقع العقد كل من المهندس الاستشاري أحمد الزيات رئيس مجلس إدارة شركة E.M.S لإدارة المشاريع، ومحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمراني.

وقال المهندس الاستشارى أحمد الزيات رئيس شركة E.M.S لإدارة المشاريع، إن العقد يمثل شراكة مع واحدة من كبرى شركات التطوير العقارى، والتى تشارك فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى وجود سابقة أعمال وتعاون مشترك بين الشركتين فى مشروعات تم تنفيذها.

وأضاف الزيات أن العقد يشمل تصميم وإشراف لأعمال الالكتروميكانيك لمشروعى شركة الصفوة للتطوير العقارى، وهما مشروع صن ست 2، الذى يقام على مساحة 11 فدانًا بمدينة دمياط الجديدة باستثمارات 250 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع الشركة لانشاء مدرسة بايونير بالمنصورة باستثمارات 200 مليون جنيه.

وأوضح “لزيات أن توقيع العقد يأتى بعد التعاون بين الشركتين لمشروع مدرسة مافريكس بمدينة دمياط الجديدة، باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه.

وأكد أن توقيع عقد الشراكة يأتى في إطار سعى الشركة لتطبيق أحدث النظم والمعايير العالمية، بالاستعانة بمكتب خبرة متخصص في أعمال الالكتروميكانيك، مشيراً إلى أن شركة الصفوة تشارك فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال شراء قطعة أرض 8A2, 9C بمساحة 116 فدانًا، بقيمة تبلغ 1.5 مليار جنيه، لإنشاء مشروع كابيتال هايتس، بالإضافة إلى مشروعات الشركة بمدينه رأس البر من خلال مشروع صن ست3 باستثمارات ملياري جنيه، ومشروع هاي سيتي بمدينة العبور على مساحه 36 فدانًا باستثمارات 1.5 مليار جنيه.