اتفاقية تعاون بين «ويفز» للتحول الرقمي و«دويتش لاند» تكنولوجي

أعلنت شركة ويفز للتحول الرقمي، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشركة دويتش لاند تكنولوجي، الشركة المصرية المتخصصة في أنظمة مكافحة الحريق والأنظمة التكنولوجية الحديثة في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصحية، عن توقيعهما اتفاقية تعاون مشترك حيث تستفيد شركة دويتش لاند تكنولوجي من خدمات ويفز لتطبيق وتنفيذ حلول SAP ERP المتطورة، مما ينعكس على تطور عملياتها المالية والمحاسبية وإدارة الموارد المادية والبشرية وعلاقاتها مع الموردين طبقا لأحدث المعايير العالمية.

من جانبه، صرح المهندس زياد سرور نائب رئيس مجلس إداره مجموعه دويتش لاند قائلًا: “نعمل وفق رؤية شاملة، فرؤيتنا ومهمتنا هي تقديم خدمات مميزة واحترافية في مجال أنظمة مكافحة الحريق، والأنظمة التكنولوجية الحديثة في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصحية، لتعزيز أمن وسلامة عملائنا من خلال التطوير المستمر وتوفير أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية المتطورة، طبقًا لمعايير الجودة العالميه، والاستعداد الدائم للتعامل مع مختلف المخاطر، ونحن متحمسون للدخول في شراكة مع WAVZ لتنفيذ SAP ERP Solution. والذي يعتبر من أفضل نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP) العالميه، مما سيساعدنا على تحسين كفاءتنا وفعاليتنا التشغيلية، والتكيف مع التغييرات ديناميكيًا بناءً على بيانات الاستخدامات الفعليه ومؤشرات رضاء العملاء، ولقد اخترنا WAVZ بسبب خبرتهم الواسعة في هذا المجال والتي يدعمها سجل حافل بالنجاحات في تطبيقات مماثلة، والذي سيساعدنا على تطوير أعمالنا الأساسية.”

وعلى ذات الصعيد قال المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة WAVZ: “نحن فخورون باختيارنا من قبل دويتش لاند لتنفيذ وإدارة حلول تخطيط موارد المؤسسات (SAP ERP) المتكاملة، فلدينا سجل حافل من النجاحات في تطبيق وتنفيذ حلول SAP للشركات من جميع الأحجام، ونحن واثقون من أننا قادرون على مساعدة دويتش لاند على تحقيق أهدافها التجارية، وسيمكنهم ذلك من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتحقيق أهدافهم التجارية من خلال توافر المعلومات التي تمكنهم من إتخاذ قرارات عمل أفضل.”

وستوفر حلول SAP ERP لشركة دويتش لاند رؤى فورية وشخصية للأعمال، مما سيساعد دويتش لاند على ضمان الامتثال للمعايير العالمية والمحدثة لإدارة مشروعات الشركة المختلفة بدقه واحترفيه من خلال متابعة سير عمل المشروعات وتنفيذها وفقا للمدد الزمنية المستهدفة، وكذلك مراقبه التكاليف الخاصة بالمشروعات والموارد البشرية المخصصة لها بكفاءة عالية ، وسيساعدهم ذلك أيضًا على التعاون مع مورديهم وشركائهم العالميين عبر تطوير عمليات سلسلة التوريد للخدمات والأجهزه مثل الطلب والتنبؤ وإدارة المخزون، ومراقبة العرض، والطلب، والتوريدات.

وأخيرًا وليس آخرًا، ستتمكن شركة دويتش لاند من إدارة رأس مالها البشري بشكل أفضل، وتعزيز المرونة التنظيمية، ومشاركة الموظفين من خلال تطوير نظم إدارة وتتبع أداء فرقهم بشكل لحظي وإعداد التقارير الرسمية التي تدعم إتخاذ القرار.