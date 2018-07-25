اتفاقية تعاون بين وحدة شهادة النيل الدولية وجامعة كامبريدج البريطانية

المال - خاصشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع للمجلس، وهيئة الامتحانات والتعليم الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية.جاء ذلك ب

المال – خاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع للمجلس، وهيئة الامتحانات والتعليم الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للمجلس الاستشارى الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، والدكتورة سلافة جويلى، مدير وحدة شهادة النيل الدولية، والسيد مايكل أوسوليفان، مدير هيئة الامتحانات والتعليم الدولية بالجامعة، والسيد بيتر آشتون مدير المشروع.

وعقب التوقيع، أشار إلى أن الاتفاقية تتضمن عدة محاور للشراكة المستدامة بين وحدة شهادة النيل الدولية، وجامعة كامبريدج البريطانية، من أهمها بناء هيئة امتحانات النيل الدولية على غرار هيئات الامتحانات العالمية، وإعداد وتطوير المناهج والتنمية المهنية المستدامة وضمان الجودة والتسويق للشهادة داخل وخارج مصر.

وأشارت الدكتورة ميرفت الديب إلى أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين وحدة شهادة النيل الدولية، وجامعة كامبريدج البريطانية، والتى تم بمقتضاها إعداد نظام تعليمى بمعايير دولية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثانى عشر يحصل الطالب فى نهايته على شهادة النيل الثانوية الدولية، والتى تم معادلتها بالشهادة الثانوية الإنجليزية والمعروفة عالميا بشهادة “GCSE” من قبل مركز الإعتراف الأكاديمى بالمملكة المتحدة بالإضافة إلى اعتراف العديد من الجامعات العالمية المرموقة بالشهادة.