اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا في مجال تكنولوجيا الفضاء (صور)

تفعيل أوجه التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال أنشطة الفضاء وتطوير المشروعات المشتركة وتبادل المعلومات والبيانات

وقعت وكالة الفضاء المصرية، ونظيرتها الفرنسية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء، والاستشعار من البعد.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل أوجه التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال أنشطة الفضاء، وتطوير المشروعات المشتركة وتبادل المعلومات والبيانات، وتدريب الخبراء والمتخصصين بما فيهم الطلاب والباحثين لبناء قدراتهم، وكذلك تبادل الموظفين.

وتتضمن الاتفاقية عقد ندوات وورش عمل مشتركة، وتبادل الممارسات والخبرات والدعم الاستشاري، إضافة إلى التعاون في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة المصرية، وجان إيف لوجال رئيس الوكالة الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا في مجالات متعددة، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار عبدالغفار إلى أهمية هذه الاتفاقية فى تعزيز التعاون المشترك بين وكالتي الفضاء المصرية والفرنسية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد؛ وتبادل الخبرات والتعاون فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الزوير أن التعاون المشترك يساهم في نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، خاصة فى ظل إنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وتبادل الزيارات بين الجانبين.

وأشاد الوزير بوكالة الفضاء الفرنسية والتى تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد وكالة ناسا فى مجال الفضاء، مؤكداً حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى مجال الفضاء.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي في القاهرة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون البناء مع مصر فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأشار إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية لتفعيل المزيد من أوجه التعاون بين وكالتي الفضاء الفرنسية والمصرية، خاصة فى ظل نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات.

ومن جانبه، أكد رئيس وكالة الفضاء الفرنسية على أهمية التعاون بين مصر وفرنسا الذى أثمر عن إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات، لافتا إلى حرص الوكالة على دعم مصر فى مجال تكنولوجيا الفضاء، ونقل خبراتها لوكالة الفضاء الإفريقية.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

كما حضر المراسم الدكتور إسلام أبو المجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا الفضاء.