اتفاقية تعاون بين مصر للطيران وباناسونيك أفيونكس

دعاء محمود وقعت شركة مصر للطيران – الناقل الوطني لمصر، والعضو الحادي والعشرين في تحالف ستار العالمي - اتفاقية تعاون مع شركة باناسونيك أفيونكس لإلكترونيات الطيران، وبموجبها توفر الثانية أحدث تقنية من برامج الترفيه وأنظمة الاتصالات اللاسلكية (IFEC) على متن 6 طائرات من طراز البوينج الدريمل

دعاء محمود

وقعت شركة مصر للطيران – الناقل الوطني لمصر، والعضو الحادي والعشرين في تحالف ستار العالمي – اتفاقية تعاون مع شركة باناسونيك أفيونكس لإلكترونيات الطيران، وبموجبها توفر الثانية أحدث تقنية من برامج الترفيه وأنظمة الاتصالات اللاسلكية (IFEC) على متن 6 طائرات من طراز البوينج الدريملاينر 787-900، والتي تعاقدت عليها مصر للطيران، والمزمع استلامها بحلول عام 2019.

وفي هذا السياق، صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قائلاً: “إن التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والإنترنت أضفت شكلاً مختلفاً لتجربة السفر على متن الطائرات، وكذلك في متطلبات العملاء خلال رحلاتهم وما يفضلونه من سبل الترفيه حتى يمكنهم الاستمتاع بها خلال فترة سفرهم جواً، وفي إطار تنفيذنا لإستراتيجية تحديث أسطول الشركة، كان علينا أن نحدث ونطور من الخدمة المقدمة على ذلك الأسطول الجديد وطرح أجود المنتجات والخدمات التي تضفي بعداً جديداً لتجربة السفر لدى مسافرينا على متن طائرات الشركة الحالية منها والمستقبلية – بأنظمة الترفيه والاتصالات المتطورة”.

وأضاف مسلم: “لقد تم اختيار نظام باناسونيك eX3 الذي تقدمه شركة باناسونيك العالمية بعد دراسة موسعة ودقيقة لعدد من الأنظمة الأخرى، ورؤية مدى توافق هذه البرامج وتناسبها لحاجاتنا مع تنفيذنا لاستراتيجيتنا الجديدة”.

وأعرب هيديو ناكانو، الرئيس التنفيذي لشركة باناسونيك أفيونكس، قائلاً: “يسعدنا التعاون مع مصر للطيران من خلال هذه الاتفاقية الجديد التي ستقوم من خلالها شركة باناسونيك أفيونكس بتحميل أنظمة اتصالات وبرامج ترفيهية حديثة ومتطورة تضاهي حداثة أسطول الشركة الجديد من الطرازات العريضة”.

وأوضح أن النظام الجديد الذي يجمع بين البرامج الترفيهية المتنوعة من خلال نظام eX3 IFE وخدمات الاتصالات، تم تصميمه ليلبي احتياجات المسافرين وكذلك الركب الطائر.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع شركة مصر للطيران من أجل توفير أفضل تجربة سفر للمسافرين من عملائها حول العالم.

وتتضمن الاتفاقية توفير أنظمة باناسونيك الترفيهية eX3، وخدمات الاتصالات اللاسلكية لـ 6 طائرات من طراز البوينج 787-900.

ويوفر نظام “باناسونيك eX3 “باقات ترفيهية متنوعة، والتي يتم عرضها عبر شاشات عالية الجودة وسماعات عازلة للصوت تعمل بنظام اللمس، كما يتضمن هذا النظام الترفيهي تزويد المقاعد بمنافد للطاقة بحيث يمكن المسافرون استخدامها لشحن أجهزتهم الذكية وهواتفهم المحمولة على متن الطائرة.

ويحتوي كل مقعد في “درجة رجال الأعمال” على شاشة عرض تلفزيوني خاصة تعمل باللمس مقاس 18 بوصة مع سماعات عازلة للضوضاء، ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بخدمات اتصالات الهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة، ولضيوف الدرجة السياحية، تم إمدادها بشاشات عرض بمقاس 12 بوصة في كل مقعد.

ويقدم نظام باناسونيك eX3 أكثر من 700 ساعة من برامج البرامج الترفيهية المتنوعة، وذلك بجودة وتقنية عالية للعرض، بالإضافة إلى خدمة “الواي فاي” وقنوات البث المباشر مع إتاحة استخدام المسافرين لهواتفهم المحمولة في إجراء وتلقي المكلمات وممارسة أعمالهم وإرسال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإليكتروني وتصفح شبكة الإنترنت.

وقد انتقت مصر للطيران أحدث هذه الباقات الترفيهية بالإضافة إلى تحميل تطبيقات أخري لباقي طرازات أسطولها الجوي منها تطبيقات التسوق وخاصية الخرائط المتنقلة ثلاثية الأبعاد وغيرها من التطبيقات الحديثة، التي سيتمتع بها المسافرين طوال فترات رحلاتهم على متن أسطول الشركة.