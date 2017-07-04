اتفاقية تعاون بين كاوار وهواوى‎ لإنشاء محطات كهروضوئية

المال– خاص: وقعت شركة كاوار لحلول الطاقة المتجددة في الأردن اتفاقية تعاون مع شركة هواوى لحلول الاتصالات للتعاون فى إنشاء محطات الكهروضوئية (فوتوفولتايك) في الشرق الأوسط. وقال حنا زغلول، الرئيس التنفيذى لكاوار: "نحن ملتزمون باختيار أفضل الموردين لتصميم وبناء…

المال– خاص:



وقعت شركة كاوار لحلول الطاقة المتجددة في الأردن اتفاقية تعاون مع شركة هواوى لحلول الاتصالات للتعاون فى إنشاء محطات الكهروضوئية (فوتوفولتايك) في الشرق الأوسط.

وقال حنا زغلول، الرئيس التنفيذى لكاوار: “نحن ملتزمون باختيار أفضل الموردين لتصميم وبناء محطة توليد الطاقة الكهروضوئية الأمثل؛ من أجل تعظيم القيمة لعملائنا، ولدينا البحوث والممارسات التي تشير إلى أن هواوي هى الخيار الأفضل في هذا الصدد”.

وأوضح زغلول فى بيان صحفى اليوم تستخدم هواوي التقنيات المتطورة مثل اتصالات خطوط الطاقة (PLC) والتبريد الطبيعي، جنبا إلى جنب مع تصميم (DC) الخالي من الانصهار لتتناسب مع البيئة الساخنة والرملية في الشرق الأوسط، عن طريق تقديم أقصى نقاط للطاقة المتعددة، والتي تضمن أعلى عوائد للطاقة من المنحدرات ذات الاتجاهات المختلفة.