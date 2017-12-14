اتفاقية تعاون بين غرفة القاهرة ونظيرتها بني ملال بالمغرب

دعاء حسني وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم اتفاقية للتعاون المشترك مع غرفة بني ملال خنيفرة غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية. ويأتي التوقيع بالتزامن مع مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ودعا ممثلو الجانب المغربي، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار، وع

دعاء حسني

وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم اتفاقية للتعاون المشترك مع غرفة بني ملال خنيفرة غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية.

ويأتي التوقيع بالتزامن مع مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ودعا ممثلو الجانب المغربي، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار، وعدد ممثلو الغرفة مزايا الاستثمار بالمغرب، مشيرين إلى أنه احتل المرتبة 68 في تقرير ممارسة الأعمال وفقا لاحدث تقرير سنوي اصدره البنك الدولي، يأتى في المرتبة الثالثة على المستوي العربى والرابعة علي مستوي الشرق الأوسط.

وحضر عن الجانب المغربي وفد من رجال الأعمال المغربية لقطاعات المقاولات والأخشاب والفنادق وتجارة المواد الغذائية، وعن المصري سامح زكي وليلي البيلي اعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وعدد من رؤساء الشعب المتنوعة بينهم عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، وأحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية، وإيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات.