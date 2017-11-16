اتفاقية تعاون بين سيمنس مصر والوكالة الألمانية ووزارة التعليم

❏ تأهيل شباب الخريجين ودعم فرص توظيفهم المال ـ خاص توقع كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وشركة سيمنس مصر من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى اتفاقية تعاون الأحد المقبل، لتطوير إحدى مدارس السيدة زينب. وتهدف الاتفاقية إلى…

❏ تأهيل شباب الخريجين ودعم فرص توظيفهم

المال ـ خاص

توقع كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وشركة سيمنس مصر من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى اتفاقية تعاون الأحد المقبل، لتطوير إحدى مدارس السيدة زينب.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مدرسة زين العابدين الفنية الثانوية بمنطقة السيدة زينب، وفق مبادرة دعم وتطوير التعليم الفنى فى مصر.

وتأتى المبادرة فى اطار مبادرة مشتركة بين الجانبين المصرى والألمانى لدعم التدريب والتعليم الصناعى والتأهيل المهنى وخلق جيل جديد من الطلاب المهنيين وأصحاب الحرف المختلفة.

ويحضر التوقيع كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتدريب، والدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، واندرياس كوك، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والمهندس عماد غالى، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس مصر.

ويبلغ عدد مدارس التعليم الفنى الصناعى ما يقرب من 947 مدرسة فى مختلف أنحاء الجمهورية، تضم ما يقرب من 2 مليون طالب.

وتقدم شركة سيمنس مصر برنامجًا يقوم على تطوير أداء ورفع كفاءة المتدربين من الخريجين والشباب والعاملين تحت اسم “برنامج سيمنس للتدريب المهني”، يقوم على تقديم العديد من الخريجين والشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ويحصل المشاركون فى برنامج سيمنس للتدريب المهنى على دبلوم معتمد وفقا لمعايير التعليم الألمانية، بالإضافة الى منح الخريجين فرص الالتحاق بشركة سيمنس.

وتم اطلاق برنامج سيمنس للتدريب المهنى عالميا الأول من أغسطس فى العاصمة الالمانية برلين من عام 2012، بهدف تدريب العديد من الخريجين فى مختلف انحاء العالم وثقل مهاراتهم بما يؤهلهم للولوج إلى سوق العمل سريعًا.