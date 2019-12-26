اتفاقية تعاون بين «راية» و»جينيسيس» في حلول مراكز الاتصال

حصلت شركة “راية” لتكنولوجيا المعلومات على لقب “تكامل الأنظمة” من قِبل شركة “Genesys جينيسيس” عالمياً، في مجال خبرات العملاء متعددة القنوات وحلول مراكز الاتصال.

يأتي ذلك لعملها في تكامل الأنظمة بمصر والسعودية والخليج وشرق أفريقيا، وستساعد راية الشركات في المنطقة على تقديم خدمات متخصصة لعملائها باستخدام خدمات Genesys “PureCloud” و PureEngage””.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال محمد عفيفي المدير الإقليمي لشركة Genesys” جينيسيس” في تصريحات له، “بخبرة أكثر من 20 عاماً في مجال تكامل النظم في الشرق الأوسط، نحن متحمسون لتزويد العملاء المشتركين بشريك موثوق به وله سمعة تساعد على الابتكار.

وأضاف، نتطلع إلى العمل مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتلك المكانة الجيدة لمساعدة عملائنا على النمو من خلال حلول ” Genesys جينيسيس” حتى يتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات بشكل أسرع.

وتابع عفيفي، إن تكنولوجيا مراكز الاتصال أصبحت تلعب دوراً هاماً في كل جانب من جوانب الأعمال، فقد أدركت الشركات أنها بحاجة إلى تسريع عملية تطوير الحلول الرقمية من أجل أن تظل قادرة على المنافسة.

وأشار إلى أن الشراكة ستمكن الشركات في المنطقة من الاستفادة من خدمات حلول راية لدمج تقنيات ” Genesysجينيسيس” لمراكز الاتصال.

وقال هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إن توقيع الاتفاقية يساعد الشركات في المنطقة على تحسين أداء تجارب العملاء لديهم.

وأضاف، نجحنا في مساعدة أكثر من 500 عميل في المنطقة على تطبيق تقنيات جديدة مثل “PureCloud” لتقديم الحلول الذكية، ولكننا سنوفر أيضاً “PureEngage” لعملاء المؤسسات الأكثر تطوراً.

وتابع عبد الرسول، من خلال هذه الخبرة سنكون قادرين على تحسين أداء الأعمال لعملائنا وتزويدهم بالحلول التي تؤدي إلى تخفيض التكلفة والوقت