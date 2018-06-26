المال ـ خاص:شهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي عين شمس وإيست إنجليا البريطانية، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من مسئولى العلاقات الدولية والشراكة العالمية فى مجال التعليم العالى بعدد من الجامعات الب

المال ـ خاص:

شهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي عين شمس وإيست إنجليا البريطانية، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من مسئولى العلاقات الدولية والشراكة العالمية فى مجال التعليم العالى بعدد من الجامعات البريطانية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا وتوسيع مستوى الشراكة والتعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، والتعرف على التجربة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والاطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى فى مصر، وفتح فروع لجامعات بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف الاتفاقية التي تصل مدتها إلى 3 سنوات إلى تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية والتعليمية بين الجامعتين، خاصة في مجال تبادل الأساتذة والطلاب وإعداد البرامج الدولية المشتركة والمناهج والمواد الدراسية، وتبادل الخبرات و إقامة المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى التعاون بين الجامعتين في إعداد الأبحاث العلمية في مجال تعليم الكبار ومنح الدرجات العلمية المشتركة.

وقع الاتفاقية عن جامعة عين شمس د.محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي للاتفاقيات والعلاقات الدولية وعن جامعة إيست إنجليا البريطانية د.فيليب جيل مارتن نائب رئيس الجامعة.

تخلل مراسم توقيع الاتفاقية عقد العديد من المناقشات المشتركة بين عدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد الجامعات البريطانية، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات التعليمية والبحثية.

شهد مراسم توقيع الاتفاق عن الجانب المصري د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و د.عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي للوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ود.يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. صديق عبد السلام الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود.محمد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، ود.رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، و عن الجانب البريطاني جون كاسن سفير بريطانيا فى مصر، و اlفيفيان سترن مدير الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة، وجنت بير رئيس جامعة ليفربول، و اليثيا بليجفلاور مستشار التعليم فى السفارة البريطانية.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس حصلت على عضوية كرسي اليونسكو بالتعاون مع جامعة إيست إنجليا للمشاركة في جميع المؤتمرات وقيادة تعليم الكبار في الجامعات العربية والإفريقية والأجنبية.