اتفاقية تعاون بين بنك مصر والشركة المصرية لضمان الصادرات

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات بهدف تأمين حصيلة الصادرات المصرية للمصدرين المصريين.

وقال بنك مصر في بيان اليوم، إن اتفاقية التعاون تأتي انطلاقًا من حرص البنك على زيادة حصيلة الصادرات المصرية باعتبارها رافدًا هاماً لموارد النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المصري.

وقع الاتفاقية محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات والبنك المصري لتنمية الصادرات، بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد عزام العضو المنتدب للشركة.

الهدف من اتفاقية التعاون

وتهدف الاتفاقية بين بنك مصر والشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين حصيلة الاعتمادات المستندية غير المعززة والصادرة من البنوك حول العالم لصالح المصدرين المصريين من عملاء ببنك مصر، طبقًا للبيان.

وذكر بنك مصر أنه يضع على قائمة أولوياته تقديم الخدمات التمويلية للمصدرين، بهدف دعم توجه الدولة في زيادة صادراتها بصفة عامة وإلى القارة الأفريقية بصفة خاصة.

وأوضح أن الاتفاقية تمكن البنك من تنويع الآليات التي تعزز وتدعم قدرة المصدر المصري في الدول عالية المخاطر خاصة في أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية ومن التوسع في تلك الأسواق.

وبحسب البيان، يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مواكبة قيام بنك مصر بتنفيذ استراتيجيته التي تهدف للتوسع في القارة الأفريقية وتوسيع حجم أعماله فيها سواء بتواجده بشكل فعلي (فرع / مكتب تمثيل)، أو بقيامه بأنشطة مالية ومعاملات دولية تتم من خلال مؤسسات مالية أخرى باعتبارها أحد الأدوات الداعمة لاستراتيجية البنك.

في ظل اهتمام الدولة التي تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءاً لا يتجزأ من أفريقيا من خلال التواصل الكامل والتعاون في مختلف المشروعات التنموية؛ وعلى رأسها تنمية وزيادة التعاون وحجم التجارة البينية مع الدول الأفريقية وإتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لدخول أسواق أفريقية جديدة والاستفادة من التنويع الكبير الذي يفرضه السوق الأفريقي الكبير وهوامش الربحية المرتفعة وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا. بنك مصر

ويسعى بنك مصر ـ كونه مؤسسة مصرفية رائدة لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى ـ على المشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، من خلال الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تلبية تلك المتطلبات؛ حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

معلومات عن الشركة المصرية لضمان الصادرات

يذكر أن الشركة المصرية لضمان الصادرات أسست بقانون خاص صادر من رئيس الجمهورية عام 1992 بهدف دعم الصادرات المصرية، وتقوم بتقديم خدمات ضمان حصيلة الصادرات ومساعدة المصدر المصري للحصول على تمويل مصرفي لتلك العمليات.

وتهدف الشركة من إتاحة هذه الخدمة إلى تنويع الآليات المتاحة للبنوك العاملة في مصر لمشاركة مخاطر ائتمان الصادرات مع أسواق إعادة التأمين في العالم بما ينعكس على غزو الصادرات المصرية للأسواق المختلفة مع تقليل المخاطر التي يواجهها المصدرين.