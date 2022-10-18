اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«ڤاليو» لإتاحة خدمة التقسيط بفروع «وي»

وقعت الشركة المصرية للاتصالات (WE) ،اتفاقية تعاون مع شركة “ڤاليو”، المنصة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإتاحة خدمة تقسيط المنتجات للعملاء بفروع “وي”.

وقع الاتفاقية محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، و وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “ڤاليو”.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم المصرية للاتصالات بإتاحة خدمة التقسيط للمنتجات التي تقدمها في منافذ البيع الخاصة بها والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لمدة تصل إلى 60 شهرًا بدون مقدم، بما يؤكد حرص المصرية للاتصالات على تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم المتطورة وتسهيل حصولهم على المنتجات والسلع المتاحة بفروعها.

وقال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة “ڤاليو” لإتاحة خدمة تقسيط المنتجات بمنافذ البيع الخاصة بالشركة” مضيفًا أن “مثل هذه الاتفاقية ستتيح لعملاء الشركة الحصول على احتياجاتهم المختلفة من المنتجات التي توفرها وي بشكل أسهل”

وأشار وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “ڤاليو” قائلا : “إن الشراكة مع شركة الاتصالات الرئيسية في السوق المصري ذات قاعدة العملاء المتنامية باستمرار ستتيح لشركة «ڤاليو» التوسع في تقديم خدماتها لعدد أكبر من العملاء.” كما أعرب حسونة عن سعادته بهذه الشراكة، والتي “ستضيف «ڤاليو» من خلالها شريك هام جداً لشبكة تجارها بالإضافة إلى إتاحة حلول شراء الآن ودفع لاحقًا مبتكرة لقاعدة عملاء «WE» وتعد هذه الشراكات جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا لتقديم أفضل الحلول المالية دائمًا لأكبر قاعدة من العملاء حيث سنظل ملتزمين بتعزيز أنماط حياتهم”.