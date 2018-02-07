اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية والبحرية لنقل البترول العراقية

معتز محمودأبرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اتفاقية تعاون مشترك والشركة العربية البحرية لنقل البترول, حيث وقع على الاتفاقية من جانب الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ومن الجانب العراقى, وسليمان إبراهيم البسام مدير الشركة العربية البحرية لنقل البترول.وتهدف الاتفا

معتز محمود



أبرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اتفاقية تعاون مشترك والشركة العربية البحرية لنقل البترول, حيث وقع على الاتفاقية من جانب الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ومن الجانب العراقى, وسليمان إبراهيم البسام مدير الشركة العربية البحرية لنقل البترول.

وتهدف الاتفاقية الى تأهيل بشرية كوادر بشرية عراقية للعمل على الأسطول العراقى كضباط بحريين تجاريين ومهندسين بحريين، بحيث يحصل الوافدون العراقيون على البكالوريوس فى تكنولوجيا النقل البحرى وتكنولوجيا الهندسة البحرية والشهادات المؤهلة للعمل على سطح السفن التجارية.

جاء ذلك خلال استقبال إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2018 سليمان إبراهيم البسام مدير الشركة العربية البحرية لنقل البترول والوفد المرافق له وذلك بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبي قير في الإسكندرية.

وتأتى الزيارة انطلاقا من أهمية تفعيل العمل العربي المشترك بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية المتخصصة والشركات والهيئات العاملة فى مجال النقل البحرى وتفعيل دورها لتطوير احدث النظم التعليمية لمواكبة المتغيرات الهائلة فى مجالات العلوم البحرية والعلوم الهندسية والادارية وعلوم النقل الدولى واللوجيستيات لاعداد الكوادر العربية المتخصصة.

وأشاد سليمان إبراهيم البسام مدير الشركة العربية البحرية لنقل البترول بالدور الفاعل الذي يقوم به المسؤولون في الأكاديمية وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار فى إحداث ذلك التطور فى المنطومة العلمية بالأكاديمية , كما قدم شكره وتقديره لقيادات الأكاديمية علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والترحيب.

واعرب “البسام” عن سعادته بتدريب الكوادر العراقية لدى الاكاديمية مشيرا الى ان احدى الاغراض التى انشئت من اجلها الشركة العربية لنقل البترول هى تدريب الكوادر العربية وبخاصة العراقية.

واوضح “البسام” بأن الاتفاقية تهدف الى تطوير وتأهيل الكوادر العراقية فضلا عن ذلك سيمكن شركة الناقلات العراقية مؤكدا ان الشركة العربية البحرية دائمة الاتصال والتواصل مع الاكاديمية.

من جانبه اكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية ان الاتفاقية تعد أحد التعبيرات العملية عن الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين الأكاديمية ومختلف المنظمات بالدول العربية انطلاقاً من اهمية العمل العربى المشترك.

وقال “العراق سيظل هو العراق ” قادر على إثبات ذاته وقدرته على مكافحة ودحر الارهاب , مضيفاً ان العراق بلد غالى علينا جميعاً كعرب فهو احد الاعمدة والقوى الاساسية بالمنطقة العربية .

وشدد على ضرورة التعاون الدائم بين مختلف الجهات لتقديم كل ما يعود بالنفع والخير والفائدة انطلاقا من ضرورة العمل العربي المشترك التى تعد الاكاديمية جزءاً لايتجزأ منه .

واضاف عبد الغفار أن الشركة العربية البحرية لنقل البترول تشهد نموًّا في أنشطتها وتطورًا في مركزها اقليميا وعالميا.

وشهدت الزيارة جولة تعريفية للوفد العراقى بالأكاديمية من خلال زيارة مركز القبة السماوية , ومحمع المحاكيات المتكامل , ومعهد السلامة البحرية , وكلية النقل البحرى والتكنولوجيا.

وفى ختام الزيارة قام سعادة الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بتقديم درع وهدايا تذكارية لمدير الشركة البحرية لنقل البترول سليمان إبراهيم البسام والوفد المرافق لسيادته.