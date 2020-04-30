اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية والقوات البحرية في التعليم والتدريب

تهدف إلى تعاون الجانبين في مجال التعليم والتدريب ومنح الشهادات العلمية والتدريبية فى مجال النقل البحرى واللوجستيات

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون مع القوات البحرية المصرية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتدريب في مجال النقل البحري، ومنح الشهادات العلمية والتدريبية في مجال اللوجستيات.

ووقع علي اتفاقية التعاون من جانب القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد أحمد قائد القوات البحرية، ومن جانب الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعاون الجانبين في مجال التعليم والتدريب ومنح الشهادات العلمية والتدريبية فى مجال النقل البحرى واللوجستيات، كما تم الاتفاق على كافة الأساليب اللازمة لتنمية هذا التعاون واستمراره، ووضع إطار للتعاون بموجب هذه الاتفاقية لتسيير الأعمال وتنسيق الجهود.

وأعرب رئيس الأكاديمية العربية عن سعادته بالاتفاقية وقال: يسعدنا توقيع مثل هذه الاتفاقية اليوم مع القوات البحرية وأتمنى أن تسهم في تحقيق الاستفادة للجانبين .

تسليم كابينة تعقيم كإهداء لمحافظة الإسكندرية

من ناحية اخرى قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإهداء محافظة الإسكندرية كابينة تعقيم واحدة شهد مراسم تسلمها وتجربتها اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

كما قامت الأكاديمية في وقت سابق بإهداء كنيسة الأنبا اثناسيوس بالسيوف في الإسكندرية أول كابينة تعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كوفيد 19.