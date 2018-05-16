اتفاقية تعاون بين اتصال وجمعية آسيتا لدعم الشركات بالإسكندرية

المال –خاص

وقعت منظمة اتصال لتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإسكندرية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات “آسيتا”.

ويعتبر هذا التعاون امتدادا للاتفاقية السابقة والتى بمقتضاها ستقوم اتصال بصفتها المنظمة الأم بدعم انشطة آسيتا الموجهة للشركات الاعضاء من خلال الإستراتيجية التى وضعتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار توجه اتصال لتوسيع دائرة نشاطها على مستوى الجمهورية ودعم الشركات التى تعمل فى كل محافظات الجمهورية حسب احتياج كل قطاع.

يقول الدكتور حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة اتصال :”إن اتصال تسعى دائما لدعم الجمعيات الإقليمية من خلال شراكة إستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية فى المناطق الأحق بالرعاية، ومساعدتها على تطوير أعمالها ووضع الخطط التى تجذب الشركات العالمية للتوسع فى نشاطها فى الإسكندرية والتى تعد محافظة محورية وتستحوذ على نسبة كبيرة من المشروعات التكنولوجية القائمة، مشيرا أن اتصال وآسيتا ستبحثان خطة إستراتيجية من خلال أنشطة مجمع برج العرب الإبداعى وبالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لتنمية شركات الإسكندرية ورفع كفاءة موظفيها”.

وأضاف أن:” اتصال ستعمل مع أسيتا على تقديم كل وسائل الدعم الممكنة لنمو هذه الشركات وحجم أعمالها، حيث يأتى اهتمام اتصال بمحافظة الإسكندرية باعتبارها محافظة محورية وتتوافر بها المنطقة التكنولوجية ببرج العرب علاوة على توافر الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى احترافى ، كما تقوم اتصال بإعداد الكوادر الشابة وتمكينها من اكتساب الخبرات اللازمة لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية مهارات الابداع والابتكار لدى النشء”.

ومن جانبه، قال محمدهنّو، رئيس آسيتا: “إن الفترة السابقة قد شهدت انخفاضا ملحوظا فى الأنشطة بسبب قصور التمويل، وطالب بضرورة وضوح الرؤية التمويلية واستقرارها لضمان استدامة المؤسسة وأنه يلزم عدم تأخير تجديد الاتفاقيات حتى يتسنى الاستمرار فى الأنشطة دون انقطاع والتى ستنعكس ايجابا على الشركات من ناحية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناحية الأخرى”.