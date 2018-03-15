اتفاقية تعاون بين اتصالات مصر وفاينانس

المال - خاص:وقعت شركة اتصالات مصر، اتفاقية تعاون مع شركة المجموعة المالية فاينانس، العاملة بالخدمات المالية غير البنكية، بهدف تقديم مفهوم جديد للتسوق بنظام التقسيط عبر التطبيق المبتكر «valU»، الذي يمنح مستخدميه برامج تقسيط تتراوح بين 3 إلى 24 شهرا.وأوضحت شركة اتصالات، أن الاتفاقية تم

المال – خاص:



وقعت شركة اتصالات مصر، اتفاقية تعاون مع شركة المجموعة المالية فاينانس، العاملة بالخدمات المالية غير البنكية، بهدف تقديم مفهوم جديد للتسوق بنظام التقسيط عبر التطبيق المبتكر «valU»، الذي يمنح مستخدميه برامج تقسيط تتراوح بين 3 إلى 24 شهرا.

وأوضحت شركة اتصالات، أن الاتفاقية تمنح عملائها وعملاء valU الفرصة للحصول على منتجات اتصالات الإلكترونية المتنوعة، بالتقسيط على 24 شهرا، أو من خلال كروت الائتمان، أو الكروت مسبوقة الدفع.

وأكد أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر، على أهمية الشراكة مع المجموعة المالية فاينانس، عبر تطبيقها المتميز، الذي يمنح العملاء فرصة التسوق بشكل جديد ومبتكر، ويرفع قيود مختلفة في عمليات الشراء التقليدية، مؤكدًا أن الاتفاقية تأتي من منطلق إيمان اتصالات الدائم بالاعتماد على أحدث ما توصلت إليه حلول التكنولوجيا، لتظل دائماً في صدارة الشركات التي تقدم لعملائها أحدث المنتجات والخدمات.

وأصبح تطبيق «valU» قادر على تحويل طموحات مستخدميه إلى واقع باعتباره منصة للشراء بالتقسيط، من خلال أكبر شبكة متاجر تتجاوز 700 متجر على مستوى الجمهورية، كونه أول تطبيق في مصر لبرامج التقسيط بموافقة فورية، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، أو فترات انتظار طويلة.

وأعرب وليد حسونه، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، عن سعادته بتوقيع اتفاقية مع كيان كبير بحجم شركة اتصالات مصر، لتكون إحدى أهم العلامات التجارية المتاح لعملاء valU استخدامها والشراء من خلالها، مؤكدًا أن اتصالات لها رصيد كبير من النجاح في السوق المصرية، وقاعدة عملائها بالملايين، وستمنح الفرصة لانتشار تطبيق valU، والمساهمة في نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا والأجهزة الذكية لخدمة المواطنين.

وقال حسونة إن مستخدم تطبيق «valU» بمجرد قبول تسجيله على التطبيق، يمكنه شراء مئات الآلاف من المنتجات المعروضة لدى شركائنا، من خلال برامج تقسيط مناسبة، وذلك دون الحاجة إلى أي إجراءات معقدة

وأضاف أن valU تتفهم الضغوط المالية التي يتحملها العملاء، لذلك نحن نقدم لهم حل ذكي يمكنهم من التحكم في قدرتهم الشرائية، من خلال شراء كل ما يحتاجون إليه على الفور بالتقسيط على 3 إلى 24 شهرا.

