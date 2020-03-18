اتفاقية تعاون بين اتحاد الألعاب الإلكترونية وإيجي جيت

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية وشركة إيجى جيت (إحدى شركات صندوق تحيا مصر) التى تقوم بمقتضى الاتفاق وكشريك تكنولوجي ببناء تطبيق على الهاتف المحمول للاتحاد وقواعد بيانات اللاعبين والهيئات المشتركة بالاتحاد فى مصر والتعاون لإنشاء أكاديمية لمطوري الألعاب الإلكترونية فى مصر.

وأعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن ترحيبه بالاتفاقية التى تأتى ضمن خطوات لعملية التحول الرقمي فى مجال الرياضة المصرية وتبنى الوزارة مشروعات الرقمنة وأبرزها مشروعات مراكز الشباب الافتراضية التى تلبى تطلعات الشباب وفقا للمفاهيم والأدوات الحديثة التى يشهدها العالم فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدريب 10 آلاف مطور للخدمات والألعاب الالكترونية التى أطلقها فى منتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ، والوصول لأفضل تمثيل مصري فى المحافل الرياضية الدولية المتعددة من خلال اكتشاف المواهب وأصحاب القدرات المتميزة فى اللعبات التى تجذب ملايين الشباب والنشء.

وفي المقابل، أكد شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية أن الاتفاقية تساعد الاتحاد على الوصول للقاعدة الكبيرة من لاعبى وممارسي الرياضات الإلكترونية فى كل الأنحاء واللعبات وتساعد الاتحاد فى تبنى الخطط والمسابقات والبطولات التى تكتشف الموهوبين والمتميزين ودعم قدراتهم وتكوين الفرق واللجان الرياضية الالكترونية للممارسين لها بالأندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ومراكز الرياضات الإلكترونية الخاصة.

وأضاف عبدالباقى أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مبادرات ومسابقات وبطولات تتبناها الوزارة لاكتشاف الموهوبين فى الرياضات الإلكترونية وأصحاب الأفكار فى ابتكار ألعاب إلكترونية جديدة تناسب الثقافة المصرية.

من جانبها، قالت الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ان الاتفاقية تأتى أهميتها كونها تساعد على الوصول بالخدمات والمنتجات الرقمية ووسائل التسويق الإلكتروني لشباب يعطى الوقت والجهد للرياضة الذهنية المحببة له وتجعله جزءا من الصناعات الرقمية وليس مجرد ممارس لها بتبني أفكاره إنتاج الألعاب المفيدة وتطويرها من خلال عمليات التدريب وصقل المهارات.

وأوضحت ميناس ان الدورات التدريبية المتقدمة فى مجال التسويق السياحي وتصدير المنتجات والخدمات المصرية ستكون فى خدمة الشباب الممارس للالعاب الالكترونية ومن خلال أكاديمية خاصة لصناعة الألعاب الالكترونية تساعد وتدعم المتفوقين والراغبين فى المشاركة بهذه الصناعة العالمية