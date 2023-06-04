اتفاقية بين فوري وبرنامج الأغذية العالمي للتوسع بمنصة المساعدات النقدية في مصر

أعلنت شركة “فوري”، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، تجديد اتفاقية الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتزويد البرنامج بحلول فوري المالية المتطورة والآمنة لتقديم المساعدات النقدية في كافة أنحاء مصر، وفق بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة بمصر.

الشراكة طويلة الأمد منذ عام 2016 بين برنامج الأغذية العالمي وشركة فوري، مكنت البرنامج من دعم المجتمعات والأفراد لصرف المساعدات النقدية بشكل أمن، من خلال قسائم الرسائل القصيرة (SMS Vouchers)، وبطاقات الصرف الذكية، وذلك عبر أكثر من 310 ألف ماكينة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

تعد المساعدات النقدية أمرًا بالغ الأهمية في حالات الطوارئ المفاجئة، مما يعزز قدرة البرنامج على الانتقال بسرعة من الدعم الغذائي إلى الدعم المالي عبر قنوات سريعة ,آمنة ,موثوقة وفعالة.

وقد تجلى هذا بشكل واضح في ظل الأزمة السودانية الأخيرة والمستمرة – ويعتبر برنامج الأغذية العالمي هو أول وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدات المالية للأشخاص الفارين من السودان لتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي ظل هذه الشراكة الاستراتيجية، تم التوسع في منصة المساعدات النقدية، التي أسسها برنامج الأغذية العالمي لتقديم خدمات نقدية موحدة ومتعددة الأغراض، لجميع الوكالات التابعة للأمم المتحدة، مما يسمح لها ضمان تسهيل عملية صرف المساعدات الضرورية للفئات المستحقة بشكل آمن وسريع وفي الوقت المناسب، وهذا من شأنه تقليل تكاليف إجراء المعاملات، وزيادة الفوائد العائدة ليس فقط على الأشخاص من مستحقي الدعم، ولكن أيضًا على كافة المجتمعات المحلية والأسواق.

وقال “برافين اجراوال” ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى في مصر: “يسعدنا أن نرى تلك الشراكة طويلة الأمد تنتقل إلى مستوى آخر وتأخذ شكل جديد من التطور حيث ستكون العوائد من هذه الشراكة بشكل فوري، والعمل على تقديم الخدمات للفئات المستحقة بشكل أفضل وإعطائهم حرية الاختيار، كما سنعمل من خلال التكنولوجيا على تعزيز وتأمين الدعم المالي لجميع الفئات. كما ستعمل تلك الشراكة على تغيير قواعد اللعبة، ليس فقط بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، ولكن أيضًا للدولة المصرية ولجميع شركائنا في الأمم المتحدة الذين لديهم الآن وسيلة للوصول على الفور إلى الفئات المستحقة.”

علاوة على ذلك ، طور “برنامج الأغذية العالمي” بالتعاون مع “فوري” هذه المنصة على مدار ست سنوات وخدمت الآلاف من الفئات المستحقة في إطار البرامج المختلفة لبرنامج الأغذية العالمي والتي يمكن الآن الارتقاء بها إلى آفاق جديدة لنقل العبء بعيدًا عن تلك الفئات المستحقة من السكان.

وتعقيبًا على هذه الشراكة صرح حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة “فوري”: ” نحن متحمسون للغاية لمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ونأكد على التزام “فوري” بالدعم الكامل لأنشطة البرنامج والعمل يدًا بيد على تحقيق مساعيه في مصر، عبر قنواتنا وحلولنا الأكثر انتشارًا، كما أننا منفتحون للتعاون مع كافة المنظمات العالمية، للمساعدة في تحقيق أهدافها في تحسين حياة المواطنين، وهو جزء لا يتجزأ من دور المسؤولية المجتمعية الخاص بشركة “فوري” “.

وأضاف أحمد فهمي رئيس القطاع التجاري بشركة “فوري”: ” نهدف من خلال الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي إلى استخدام منصة شركه فوري وذلك لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية في خدمة مشروعات البرنامج في مصر وبما يتواكب مع توجه الدولة المصرية وذلك للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا ، وهذا التعاون يجعلنا في قلب الجهود الدولية لمكافحة الجوع وتحقيق التغيير الإيجابي والاستدامة طويلة الأمد في ظل الظروف الراهنة في المجتمع الدولي”.