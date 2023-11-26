اتفاقية بين «شانغان» و«هواوي تكنولوجيز» لإنتاج سيارات ذكية

وقّعت شركة “تشونغتشينغ تشانغان أوتوموبيل”، مذكرة تفاهم مع شركة “هواوي تكنولوجيز” للاستثمار في إنشاء شركة جديدة تصمم وتنتج أنظمة ومكونات سيارات ذكية.

جاء ذلك حسبما أفادت “تشانغان” في بيان إلى بورصة شنزن للأوراق المالية.

إنتاج سيارات ذكية

وذكرت الشركة أن “هواوي” ستؤسس الشركة الجديدة، في حين ستحصل شركة “تشانغان” على حصة تصل إلى 40% من أسهمها.

وأوضحت “تشانغان” أن المشروع المشترك سيساعدها على التحول لكي تصبح شركة تكنولوجيا نقل ذكي منخفض الكربون.

كما أفاد البيان بأن خطة الشراكة بين الشركتين لن تؤثر بشكل كبير على النتائج التشغيلية لـ”تشانغان” هذا العام.