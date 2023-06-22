اتفاقية بين «سيمنس» و«بتروجت» لتوفير حلول تكنولوجية متطورة للقطاع الصناعي بالشرق الأوسط

وقعت «سيمنس» اتفاقية تعاون مع «بتروجت» إحدى كبرى مجموعات الإنشاءات في الشرق الأوسط وأفريقيا ، بهدف دعم وتحفيز التعاون في مجال الحلول التكنولوجية المتخصصة للقطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط.

ستعمل الاتفاقية على دفع وتطوير جهود الشركتين في استخدام إمكانياتهما المشتركة لتحديد الفرص الداعمة لإستراتيجية التحول الرقمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، بالإضافة لمساعدة كبار عملاء القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وبمقتضى الاتفاقية، ستدعم سيمنس بتروجت بأحدث حلولها ومنتجاتها التكنولوجية، بما في ذلك محفظة منتجات سيمنس Xcelerator وهي عبارة عن منصة رقمية مفتوحة تتيح للعملاء تسريع وتيرة التحول الرقمي بصورة أسهل وأسرع وعلى نطاق واسع.

وتركز الشركتان بشكل خاص على مشرعات المياه والبترول والغاز الطبيعي والأنفاق والبنية التحتية في المنطقة. تتضمن الحلول التكنولوجية أيضًا حلول التشغيل الآلي والاتصالات الصناعية والمعدات ومنتجات تحليل الأعطال والتحكم في الحركة ومنصات أنترنت الأشياء للقطاع الصناعي والحوسبة السحابية والصيانة التنبؤية ونظم إدارة الأصول. توفر سيمنس لبتروجت أيضًا دورات للتدريب الفني على التشغيل الآلي والمعدات.

وقالت سيمنس في بيان لها انها تدعم رؤية بتروجيت رؤيتها الهادفة لتحسين قدرات وإمكانيات القطاع الصناعي ومشروعات البنية التحتية الذكية.

واضافت إن تعاونها مع بتروجت سيعمل على تحفيز ورفع مستوى التنافسية لهذه القطاعات الحيوية من خلال أحدث حلولنا ومنتجاتنا الرقمية والتكنولوجية Industry 4.0 والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية في مصر.

وقالت بتروجيت انه من خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن سيمنس وبتروجت من المساهمة في تطوير قدرات القطاع الصناعي في مصر وكذلك في عدد من الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط، اعتمادًا على خبرة سيمنس الرقمية والتكنولوجية الواسعة وكفاءتها الفائقة في القطاع الصناعي، وقدرات بتروجت المتميزة في إقامة وتسليم المشروعات العملاقة والمعقدة لكبار العملاء في الشرق الأوسط”.