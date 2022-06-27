اتفاقية بين «سيمنس» و«العتال» و«سيجما» لتدشين أول مجمع سكني ذكي بالعاصمة الجديدة

وقعت شركة سيمنس مصر وشركة العتال القابضة وسيجما للمدن الذكية اتفاقية تفاهم لتنفيذ أول مجمع سكني Parklane بالعاصمة الإدارية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وIOT والميتافيرس لخفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءه الصيانة وتحسين أداء العمليات.

يتم ذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية تساهم في خفض استهلاك الطاقة والتنبؤ بالأعطال ومعالجة أخطاء التشغيل، حيث تم التعاقد علي تنفيذ نظام التحكم BMS للمباني السكنية والتجارية ونظام سكادا SCADA للبنية التحتية مما يوفر المعلومات والبيانات اللازمة لإنشاء غرفة تحكم مركزيه IOT.

وستعمل غرفة التحكم المركزية علي تحليل البيانات والمعلومات باستخدام الذكاء الإصطناعي AI ودمج تكنولوجيا الميتافيرس metaverse لإجراء عمليات الصيانة والتشغيل عن بعد وربط IOT بأجهزة الروبوت Robots المسئولة عن أعمال النظافة بالمجمع السكني إضافة إلي التعاون المشترك في مجال شواحن السيارات الكهربائية والأمن الإلكتروني.

وقال سيمنس مصر إن هذا التعاون نعتبره خطوة بناءة لرسم خارطة طريق التحول الرقمي وتنمية مهارات الكوادر في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري والمدن الذكية وانفتاح قطاع الإنشاء على أحدث الحلول التكنولوجية لآليات تشغيل أكثر كفاءة واستدامة”.

فيما أكدت شركة العتال القابضة أن اتفاقية التعاون المشترك تعزز رؤية الشركة لإنشاء مجمعات سكنية تهدف إلي توفير حياه أفضل وتعكس رؤيتنا من خلال تقديم القيمه الحقيقية لعملائنا ونسعى دائما إلي استخدام أفضل تكنولوجيا للمدن الذكية لبناء مجمعات سكنية أكثر استدامة وتوفير للطاقه وإدارة عمليات التشغيل والصيانة وفقا لأحدث تكنولوجيا المدن الذكية.

كما أعلنت سيجما للمدن الذكية، أن الشراكة مع شركة سيمنس مصر والعتال القابضة سوف تساهم في خلق مفهوم جديد لإدارة وتشغيل المجمعات السكنية بتقنية الذكاء الاصطناعي وIOT والميتافيرس لخفض تكاليف الطاقة المستخدمة في البنية التحتية ورفع كفاءة عمليات التشغيل من خلال الاعتماد علي تحليل المعلومات والبيانات.