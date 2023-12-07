اتفاقية بين «روس أتوم» وموانئ دبي العالمية لإنشاء شركة لوجستيات مشتركة

أعلنت شركة روس أتوم الروسية للطاقة النووية اليوم الخميس أنها وقعت اتفاقا مع شركة موانئ دبي العالمية لإقامة شركة مشتركة للوجستيات، بحسب وكالة رويترز.

وهذا الإعلان هو تأكيد لمشروع تم الكشف عنه في أكتوبر ويشمل حاويات شحن تمر عبر القطب الشمالي.

وتعمل روس أتوم منذ 2018 لتشغيل بنية تحتية لطريق بحر الشمال الذي يربط أوروبا وآسيا عبر بحار القطب الشمالي والاتفاق مع أحد أبرز شركات تشغيل الموانئ في العالم مؤشر ملموس على قدرة موسكو على جذب شركاء دوليين كبار للمشروع.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات ليوم واحد أمس الأربعاء ومعه وفد من الوزراء ورجال الأعمال.