اتفاقية بين «دبي للسلع» و«سيف جولد» لتداول العملات الرقمية المدعومة بالذهب

وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع “سيف جولد” – منصة تداول الذهب الرقمي في آسيا، لاستخدام الأصول الرقمية المدعومة بالذهب للنهوض بسوق صناعة الذهب في الشرق الأوسط البالغة قيمته 20 مليار دولار.

وقال مركز دبي في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الشراكة ستوفر منظومة للشهادات الرقمية المدعومة بالذهب بدايةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع منصة “سيف جولد”.

وأضاف أن سبائك الذهب المادية ستُخزن في خزائن آمنة ومُعتمدة بضمانات صادرة عن منصة “تريد فلو” التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي عبارة عن سجل مركزي تتسم بالشفافية تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية الذهب والسلع المخزنة في منشآت الدولة.

وتابع: “سيُتاح بعد ذلك تداول الشهادات الرقمية المدعومة بالذهب على منصة “سيف جولد”، مما سيوفر للمستثمرين مستويات أكبر من الشفافية والثقة”.

وقال المؤسس والمدير الإداري لمنصة “سيف جولد”، غوراف ماتهور: “تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة الخيار الأمثل لإنشاء منصة عالمية رقمية لتداول الذهب، وهذا ما لاحظته منصة سيف جولد التي جذبتها الإمكانات الهائلة لمنظومة التكنولوجيا والسلع في دولة الإمارات والتي نتطلع لجعلها مركزاً جاذبا لمستثمري الذهب من جميع أنحاء المنطقة، إضافةً إلى تسريع جهود تبني منظومة الذهب الرقمي في الدولة”.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: “نظراً لسهولة تداول الأصول الرقمية، وخصوصاً في قطاعي الذهب والمعادن الثمينة، يعد تعاوننا مع سيف جولد خطوة حيوية نحو توطيد منظومة للذهب الرقمي على مستوى العالم”.