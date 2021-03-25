اتفاقية بين «تريدلاين» و«سوني» لبيع الأجهزة الإلكترونية داخل مصر عبر XPRS



قامت شركة «تريدلاين»، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، بإبرام اتفاقية شراكة ضخمة مع شركة «سوني»، من خلال شركة IBS الوكيل المعتمد لمنتجات سوني بمصر، وبموجب الاتفاقية ستقوم تريد لاين بتوزيع أجهزة سوني داخل مصر عبر سلسلة متاجر XPRS.

وتأتي سلسلة متاجر XPRS كجزء من خطة توسعات سلسلة متاجر تريدلاين بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتميز هذا النوع بحجمه المصغر وتواجده بمناطق أكثر قربًا للعملاء والمستخدمين، وإتاحة مختلف الأجهزة الإلكترونية للعديد من العلامات التجارية.

وبعد حصول متاجر XPRS التابعة لـ «تريدلاين» على حق توزيع أجهزة سوني في مصر، فقد تم الإعلان عن إتاحة جهاز PlayStation 5 رسميا داخل مصر عبر سلسلة متاجر XPRS بدءا من يوم 8 أبريل المقبل، في حين تم فتح باب الحجز المسبق بدءا من اليوم 25 مارس، وسيتمكن العملاء من الحصول على ضمان محلي لمدة عامين في حالة الحجز المسبق، ويتم تفعيل الضمان داخل فروع XPRS.

ولأول مرة في مصر، تقوم سلسلة متاجر XPRS بإتاحة بيع جهاز PlayStation 5 داخل مصر بنظام التقسيط لمدة 12 شهرا وبدون فوائد، من أجل منح الفرصة لأكبر عدد من المستخدمين لاقتناء الجهاز الأشهر عالميًا.

ويمكن لكل الراغبين في اقتناء الجهاز الجديد، الحجز أونلاين عبر الموقع الإلكتروني: www.myxprs.com ، أو الحجز هاتفيا عبر رقم 19857 ، وسوف يتم توصيل الجهاز لأي مكان داخل مصر خلال 3 أيام فقط من تاريخ الحجز، حيث يباع الجهاز بالسعر الرسمي الذي يبدأ من 15.999 جنيها مصريا، مع ضمان محلي لمدة عامين.

تأتي تلك الاتفاقية بمثابة خطوة هامة في بداية مشوار سلسلة متاجر XPRS التابعة لشركة تريدلاين، حيث يتم التجهيز حاليا لإبرام سلسلة من الاتفاقيات المماثلة مع كبرى العلامات التجارية في مجال الأجهزة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تقوم «تريدلاين» بافتتاح ما يقرب من 9 فروع XPRS خلال العام الجاري، وسوف يتم استغلال تلك الفروع لعرض منتجات العديد من العلامات التجارية العملاقة.

وتهدف XPRS لرفع كفاءة سوق المنتجات الإلكترونية عن طريق طرح أحدث موديلات الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب وأرقى أنواع الاكسسوار المصممة للبيئة التخيّليّة وكذلك التطبيقات اللازمة للعمل معها، مما يتيح للمستخدم المصري الاستمتاع بتجربة استخدام تضاهي المستوى العالمي.

وسيتم التركيز على إتاحة المنتجات للبيع بنظام التقسيط، من أجل مساعدة المستخدمين على اقتناء الأجهزة التي يفضلونها بأنسب نظام سداد يناسب قدراتهم المادية، لذلك سيتم توفير جهاز PlayStation 5 بنظام التقسيط مما سيكون له مردود جيد على غالبية الشباب الذين يرغبون في اقتناء الجهاز الأبرز في عالم الألعاب الإلكترونية حاليا.