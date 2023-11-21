اتفاقية بين بورصة شانغهاي وسوق دبي المالي لتعزيز التعاون عبر الحدود

أعلنت بورصة شانغهاي للأوراق المالية وسوق دبي المالي توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتبادلات فيما بينهما، بحسب وكالة شينخوا.

وقالت بورصة شانغهاي إن الشراكة تسهل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات بين البورصة وسوق دبي المالي وتهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في كلا السوقين.

وتنص مذكرة التفاهم على أن بورصة شانغهاي وسوق دبي المالي سيسكتشفان بشكل مشترك تطوير منتجات مرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة والاستدامة والتركيز على منتجات ذات صلة بكلا السوقين.

وسيعمل كلا الجانبان على تطوير المنتجات المشتركة، مثل المؤشرات والصناديق المتداولة في السوقين، وتعريف الشركات والمُصْدِرين بمزايا كل سوق، وتسهيل حصولهم على خدمات أفضل.

وقال تساي جيان تشون، رئيس بورصة شانغهاي إنه في الخطوة القادمة، ستعمق البورصة الانفتاح عالي المستوى على العالم وتواصل استكشاف آلية للتعاون المتنوع مع بورصات في الشرق الأوسط.