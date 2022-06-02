اتفاقية بين «النقل الدولي واللوجستيات» و«تجارة الإسكندرية» على تدريب وتأهيل الخريجين

التقى وفد شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بوفد كلية التجارة جامعة الإسكندرية وترأس وفد الشعبة خالد صبري نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور طارق أبو النور عضو مجلس الإدارة، والدكتورة أميرة شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنه التدريب العملي.

ناقش اللقاء سبل التعاون بين خدمات شعبة النقل الدولي وكلية التجارة لتوفير فرص عمل لخريجي الكليه تتناسب مع احتياجات سوق العمل مع توفير فرص تدريبة لخريجي الكلية لدى شركات أعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية.

وأشارت الشعبة إلى أن وفد كلية التجارة ترأسه الأستاذ الدكتور سيد الصيفي عميد كلية تجارة بجامعة الاسكندرية، والأستاذة الدكتورة امنية مختار وكيل كليه التجارة لشئون الدراسات العليا ، والأستاذ الدكتور علاء الغرباوي وكيل الكلية لشؤون المجتمع ، والدكتور محمد خشبة المدير التنفيذي لبرنامج الدراسات العليا المهنيه، والدكتورة روان حامد مساعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأعلنت الشعبة في بيان لها أنه تم الاتفاق على بروتوكولات تعاون بين الطرفين في الدراسات المهنية في برامج مختلفه بالماجستير المهني والدكتوراه المهنية، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتوظيف لخريجي الكلية بأقسامها العربي والإنجليزي والفرنساوي، (إدارة ومحاسبة ودراسات مالية وجمركية)، علي أن يتم توثيق التعاون في القريب العاجل، إذ يستهدف البروتوكول تفعيل دور الدراسات العليا المهنية في تطبيق سوق العمل، تصب في صالح سوق العمل المصري والاقتصاد المصري.