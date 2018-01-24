اتفاقية بين المصرية واتصالات مصر لتسوية النزاعات

المال خاص:أعلنت المصرية للاتصالات عن توقيعها اتفاقية تسوية مع شركة اتصالات مصر لتسوية النزاعات القائمة بين الطرفين بخصوص خدمة إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكة اتصالات مصر لمشتركيها وتشمل التسوية مبالغ عن الفترة من بداية التعامل حتى 13 يونيو 2017.وقام ب

المال خاص:

أعلنت المصرية للاتصالات عن توقيعها اتفاقية تسوية مع شركة اتصالات مصر لتسوية النزاعات القائمة بين الطرفين بخصوص خدمة إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكة اتصالات مصر لمشتركيها وتشمل التسوية مبالغ عن الفترة من بداية التعامل حتى 13 يونيو 2017.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات – مصر، بحضور المهندس ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات والمهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر، وعدد من قيادات الشركتين.

وبموجب هذه الاتفاقية، استطاعت المصرية للاتصالات أن تتجنب المخاطر المالية المستقبلية المحتملة والتي تقدر بحوالي 140 مليون دولار الناتجة عن الاستمرار في إجراءات التقاضي حال صدور حكم بأحقية اتصالات مصر بكامل مبلغ النزاع.

وطبقا للتسوية، تكون المصرية للاتصالات قد نجحت في الحصول على كافة مستحقاتها السابقة والقيم المتنازع عليها لدى اتصالات مصر، بالإضافة إلى حصول شركة اتصالات مصر على مستحقاتها بشأن المكالمات الدولية الواردة وتقوم المصرية للاتصالات – بمقتضى تلك الاتفاقية- بدفع مبلغ 48 مليون دولار أمريكي لشركة اتصالات – مصر، بخلاف مستحقات أخرى تم تسويتها بالمقاصة بين الشركتين.

وتأتي تلك الإتفاقية في إطار سياسة المصرية للاتصالات لانهاء كافة النزاعات القائمة بينها وبين شركات المحمول الأخرى، وتجنبا لمخاطر تلك النزاعات، أما فيما يتعلق بالأثر المالي على قائمة الدخل الخاصة بالمصرية للاتصالات، فلا يوجد أية آثار مالية على القوائم المالية للشركة في عام 2018 نتيجة استخدام المخصصات التي تم تكوينها مسبقا تجنبا لتلك المخاطر.

وصرح أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:” نحن سعداء بالتوصل لحل هذا النزاع حيث تبدأ المصرية للاتصالات حقبة جديدة من تجنب أية مخاطر مستقبلية ، حيث نسعى لإزالة أية أثار للنزاعات من قوائمنا المالية للوصول إلى أداء مالي أكثر سلاسة، كما نسعى خلال هذه المرحلة إلى تأكيد أهمية الشراكة باعتبارها المفتاح الرئيسي لتأمين التعاون المستمر مع جميع مشغلي شبكات المحمول، وخلق علاقة تجارية جديدة بين الشركات تقوم على تبادل الخدمات والمصالح المشتركة خاصة بعد تحول الشركة إلى مشغل اتصالات متكامل”.

وعلق حازم متولي المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر قائلاً: “بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاقيتي التجوال المحلي والمكالمات الصوتية الدولية فإننا سعداء لتوقيع اتفاقية التسوية مع الشركة المصرية للاتصالات لحل المنازعات طويلة الأمد بين الشركتين. ولا شك أن هذه الاتفاقية تدعم علاقة الشراكة بين الشركتين كما تعكس رغبتهما في المزيد من آفاق التعاون في المستقبل لخدمة عملاء الشركتين”.