اتفاقية بين المصرية للاتصالات وفودافون لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية‎

المال خاص:أعلنت الشركة "المصرية للاتصالات" وشركة "فودافون مصر" اليوم عن توقيعهما اتفاقية تجارية لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية تسري من يناير 2018 ولمدة 3 سنوات، وتضمن تلك الاتفاقية حصول المصرية للاتصالات على عائد 2.370 مليار جنيه كحد أدنى خلال مدة الاتفاقية مقابل حصول فودافون مصر على ميزات ف

المال خاص:

أعلنت الشركة “المصرية للاتصالات” وشركة “فودافون مصر” اليوم عن توقيعهما اتفاقية تجارية لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية تسري من يناير 2018 ولمدة 3 سنوات، وتضمن تلك الاتفاقية حصول المصرية للاتصالات على عائد 2.370 مليار جنيه كحد أدنى خلال مدة الاتفاقية مقابل حصول فودافون مصر على ميزات فنية وتجارية جديدة.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والسيد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون – مصر، بحضور عدد من قيادات الشركتين.

وتأتي تلك الاتفاقية في خطوة جديدة لتعظيم حجم التبادل والعلاقات التجارية بين الشركتين وتأكيدا على أهمية الشراكة باعتبارها المفتاح الرئيسي لتأمين التعاون المستمر بين الطرفين.

وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:” نحن سعداء بتوقيع تلك الاتفاقية التي تدعم علاقة الشراكة بين الشركتين وتعكس حرص المصرية للاتصالات على خلق روابط وعلاقات استراتيجية مع عملائها من المشغلين المحليين من خلال اتفاقيات طويلة الأمد تضمن لها الريادة السوقية لهذا النوع من الخدمات خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة لتطوير بنيتها التحتية وتقديم بدائل فنية وتجارية أفضل لعملائها”.

من جانبه صرح ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر قائلا :” علاقتنا مع المصرية للاتصالات علاقة الشريك الاستراتيجي ودائما ما نتعاون و نتلاقى في حرصنا على تقديم الأفضل للسوق المصري ، نحن اليوم نجدد اتفاقية تقديم خدمات التراسل والبنية التحتية لمدة ثلاث سنوات بقيمة تتجاوز ملياري جنيه مصري مما يعد إضافة لاستثمارات فودافون مصر في السوق المصري ومن شأنها أن يكون لها أثر كبير على تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء في السوق”.