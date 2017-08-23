اتفاقية بين العقاري المصري وهيرميس للتأجير بقيمة 50 مليون جنيه

مصطفى طلعت وقع كل من البنك العقاري العربي المصري، وشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، عقد أول اتفاقية تعاون مشترك لتمويل الأصول الثابتة ومعدات الشركات الصغيرة بقيمة 50 مليون جنيه ومضاعفتها. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم الشركات والمنشآت الصغيرة في مصر، من خلال توفير التمويل اللازم لت

مصطفى طلعت

وقع كل من البنك العقاري العربي المصري، وشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، عقد أول اتفاقية تعاون مشترك لتمويل الأصول الثابتة ومعدات الشركات الصغيرة بقيمة 50 مليون جنيه ومضاعفتها.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم الشركات والمنشآت الصغيرة في مصر، من خلال توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأسعار عائد منخفضة، وذلك باعتبارها العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وأهم دوافع النمو الاقتصادي المنشود في مصر، فضلاً عن كونها تمثل شريحة هائلة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر الغالبية العظمى من إجمالي الوظائف في السوق.

ويتطلع البنك العقاري المصري العربي والمجموعة المالية هيرميس للتأجير إلى المساهمة الفعالة في تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها بما يتناسب مع أوضاع السوق المصري في الوقت الراهن.

وحضر مراسم توقيع الإتفاقية رئيس مجلس إدارة البنك عبد المجيد محيى الدين، ورئيس مجلس إدارة المجموعة المالية فاينانس فاطمة لطفى، بالإضافة إلى أحمد شوقي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، وأحمد الخولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيرميس للتأجير التمويلي، وطلال العياط المدير المالي للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتى ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي يخطط البنك العقاري في إبرامها مع شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وشركات أخرى لها باع في هذا المجال تدعيماً لمبادرة البنك المركزي المصري.