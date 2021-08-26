اتفاقية بين «العربي» و«هايسنس» لتوطين صناعة الأجهزة المنزلية باستثمارت 170 مليون دولار ﻿(صور)

أعلنت مجموعة العربي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة هايسنس العالمية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية بهدف طرح منتجات هايسينس بضمان العربي لأول مرة في السوق المصرية، ومن المقرر أن يصل حجم الاستثمارات نتيجة هذه الشراكة إلى 170 مليون دولار، وذلك في منتجات الثلاجة والتكييف والتليفزيون، لتوفيرأكثر من 4000 فرصة عمل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين مجموعة العربي وشركة هايسنس في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء عبدالرؤوف الأحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، والدكتور إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة للشئون الاقتصادية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وجاسون نائب هايسنس والمهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين ومسؤولي الجانبين المصري والصيني.

وعلق السيد جيسون، العضو المنتدب لشركة هيسنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حفل التوقيع قائلاً: “يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الإستراتيجية مع العربي والتي تعد أكبر شركة لتصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في مصر، وتعزيز ماركة هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤكدا ان هذه الشراكة سوف تمنحنا فرصا لا مثيل لها لتصنيع وتسويق منتجاتنا وتعزيز وجودنا في جميع أنحاء مصر، خاصة مع مجموعة العربي بصفتها مؤسسة رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية في المنطقة.

وأضاف جيسون أن هايسنس قد حققت نموا بنسبة 116% في الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بعام 2020 في منتجات التلفزيونات والتي حققت مبيعاته بنسبة 94%، والأجهزة المنزلية بنسبة 134%، إضافة الى تكييف الهواء بنسبة 120%.

وأشار إلى أن شركة هايسنس تعد شريكا رئيسيا في العديد من المحافل الرياضية العالمية، بهدف بناء الوعي العالمي بالعلامة التجارية ومنها على سبيل المثال UEFA Euro 2016 – بطولة أستراليا المفتوحة – NASCAR Xfinity Series – Red Bull Racing – Joe Gibbs Racing – FC Schalke الألماني 04 – 2018 كأس العالم لكرة القدم – وباريس سان جيرمان، كما أعلنت هايسنس مؤخرًا عن رعايتها لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

كما أعرب المهندس محمد محمود العربي عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع عملاق في الصناعة مثل شركة هايسنس والتي تنتهج الابتكار والتكنولوجيا والتطوير كأحد أهم استراتيجياتها ، مضيفا أن المستفيد الأول من هذه الاتفاقية هو العميل الذي سيجمع في اختياراته بين الجودة ، التكنولوجيا الحديثة، ضمان العربي، إضافة الى السعر الذي يناسب كافة الشرائح الاستهلاكية، مؤكدا ان الاتفاقية سوف تفتح افاقا جديدة من التعاون المشترك يخدم الصناعة المصرية.

كما صرح المهندس إبراهيم العربي أن استراتيجية مجموعة العربي هو التركيز على العملاء وتلبية رغباتهم مع اختلاف أذواقهم، مضيفا أن التعاون بين العربي وهايسنس جاء نتيجة دراسة عميقة للسوق المصري والأسواق العالمية، وتلبية لرغبة عملاء العربي في استخدام تكنولوجيا هايسنس المتطورة في منتجات التليفزيون والثلاجة والتكييف.