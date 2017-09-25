اتفاقية بين البنك الأهلي والمختبر لإجراء التحاليل الطبية للعملاء

المال - خاص وقع البنك الأهلي المصري، بفروعه في القاهرة والإسكندرية، اتفاقية تعاون مع سلسلة معامل المختبر، تسمح للمرضى بالتمتع بخصم 20%، أو تقسيط على 6 أو 12 شهرا على بطاقات الائتمان الخاصة بهم. وقالت الدكتورة منال عبد العزيز، مدير عام معامل المختبر، إن التعاون مع البنك ال





المال – خاص



وقع البنك الأهلي المصري، بفروعه في القاهرة والإسكندرية، اتفاقية تعاون مع سلسلة معامل المختبر، تسمح للمرضى بالتمتع بخصم 20%، أو تقسيط على 6 أو 12 شهرا على بطاقات الائتمان الخاصة بهم.



وقالت الدكتورة منال عبد العزيز، مدير عام معامل المختبر، إن التعاون مع البنك الأهلي يهدف إلى تقديم مزايا كثيرة للمرضى لإجراء التحاليل الطبية بمعامل المختبر، للمساهمة فى التخفيف من أعباء المواطنين .