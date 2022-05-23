اتفاقية بين «الأهلي كابيتال» والسويس للتنمية لتطوير منطقة صناعية متكاملة في مصر

وقعت شركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري اتفاقية شراكة وتطوير مع شركة السويس للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة “لأوراسكوم للإنشاءات”.

الاتفاقية بهدف تطوير منطقة صناعية متكاملة غرب القاهرة على مساحة 2.2 مليون متر مربع بمنطقة أبو رواش بالجيزة، حيث تضمنت دخول شركة السويس للتنمية الصناعية بنسبة 25% في الشركة المالكة (شركة الأهلي للتنمية الصناعية- إحدى شركات الأهلي كابيتال القابضة) والتي تتولى القيام بدور المطور الرئيسي للمشروع.

حضر التوقيع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة والمهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، وكريم سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة السويس للتنمية وفرق العمل المشاركة.

قال هشام عكاشة، إن مشروع تطوير تلك المنطقة الصناعية يأتي في إطار استراتيجية الأهلي كابيتال ومجموعة البنك الأهلي المصري للمساهمة بشكل مباشر في توطين الصناعة بتوفير المزيد من الأراضي الصناعية المجهزة على النحو الملائم.

بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الصناعية واللوجستية بها، خاصة أن تلك المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي يتوسط مناطق صناعية وزراعية جديدة وتعد من المناطق الصناعية التي تتميز بقربها من شبكة الطرق والمواصلات الحيوية التي تربط بين العديد من المحاور.

إضافة الى أنها ستشكل مركزًا رائدًا لمجموعة كبيرة من القطاعات بما فيها اللوجستيات والصناعات الخفيفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عكاشة إلى أن تواجد شركة الأهلي للتنمية الصناعية في منطقة حيوية يخدم بشكل كبير الأنشطة الصناعية، خاصة في ظل نظام المطور الخاص الذي يسهل إتاحة مرافق البنية التحتية والخدمات الاستثمارية وبشكل خاص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح لها بالتركيز على عملية الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة مما سيساهم في تنشيط هذه المشروعات وسرعة دخولها السوق ومساهمتها في نمو الإنتاج المحلي مما سينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد الوطني.

وأضاف أسامة بشاي أن تطوير هذه المنطقة الصناعية يشكل جزءًا من استراتيجية شركة اوراسكوم للإنشاءات الساعية للدخول في الاستثمارات التي توفر فرصًا للقيام بأنشطة الإنشاءات والاستمرار في تحقيق عائد علي المدي الطويل بما يعكس الشراكة الناجحة والمثمرة بين مؤسستين رائدتين في القطاعين العام والخاص.

وتابع أن ذلك بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية الجديدة في مصر، معربا عن سعادته بالشراكة مع شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا المشروع، مشيرا إلي تطلعه لتعميق الدور الذي تلعبه الشركتان في تنمية البنية التحتية والقطاعات الصناعية في مصر.

ومن جانبه أشاد كريم سعادة بفرق عمل المشروع من شركة الأهلي كابيتال وشركة السويس للتنمية الصناعية وقيامهم بدراسة المشروع من كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والوصول الى صيغة شراكة وتطوير مناسبة توفر كافة سبل النجاح للمشروع، الذى يتمتع بمواصفات خاصة نتجت عن اعمال التطوير في المناطق المجاورة وإنشاء محور روض الفرج الذي لعب دورا هاما في تيسير الانتقالات وربط العديد من المناطق في وقت أقل،

وأوضح أن الأهلي كابيتال قامت بمجهودات كبيرة في هيكلة المشروع وإعداده من كافة النواحي القانونية والإدارية والعملية ليكون جاهزا للتطوير كمنطقة صناعية متكاملة،

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي فيما يتعلق بخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الصناعية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحلول اللوجيستية المصممة خصيصًا للمشروع .

وأضاف المهندس عمرو البطريق أن شركة السويس للتنمية الصناعية ستقوم بدور المطور الرئيسي للمشروع للاستفادة من خبراتها الواسعة والمتمثلة في نجاح منطقة العين السخنة الصناعية.

وأشار إلى التطلع لزيادة الاستثمارات الصناعية الجديدة وجذبها بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، موضحا أن تطوير منطقة صناعية جديدة سيكون من شأنه خلق فرص مشروعات جديدة وبالتالي اتاحة فرص عمل جديدة والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية،

وأشاد بنجاح مشروع شركة السويس للتنمية الصناعية بالعين السخنة وتعزيزه زيادة محفظة التنمية الصناعية في مجموعة أوراسكوم للإنشاءات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الأهلي كابيتال القابضة هي شركة استثمار مباشر رائدة في مصر تهدف لتحقيق عوائد متميزة وخلق قيمة مضافة في القطاعات التي تستثمر فيها بنجاح مثل استثمارات في قطاعات البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والصحة والصناعات الغذائية والتعليم.

ذلك يؤدي إلى نمو الاقتصاد المصري ككل، حيث ترتكز شركة الأهلي كابيتال القابضة على ثلاث محاور استراتيجية تتمثل في الاستثمار المباشر وأسواق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية بمحفظة اصول مدارة تبلغ اكثر من 45 مليار جنيه مدعومة بقاعدة مالية قوية، متمثلة في البنك الأهلي المصري والذى يمتلك كامل اسهم الشركة.

كما أن السويس للتنمية الصناعية هي أول شركة تنمية صناعية خاصة في مصر قامت بتطوير منطقة صناعية على مساحة 10 ملايين متر مربع في العين السخنة، لتقوم الشركة بتقديم خدماتها بشكل متكامل وشامل، كما أنها نفذت أكثر من 60 مشروعًا لأكثر من 100 عميل وتمتلك شركة اوراسكوم للإنشاءات حصة تبلغ 60.5% في شركة السويس للتنمية الصناعية.

جدير بالذكر أن Baker McKenzie لعب دور المستشار القانوني لشركة SIDC و Aliedean Weshahi & Partners كمستشار قانوني لشركة الأهلي كابيتال بينما كان عمرو وشركاه مستشار اعادة هيكلة شركة الأهلي للتنمية الصناعية.