اتفاقية بين الآثار ومؤسسة الأغاخان لترميم 8 مبانٍ بالدرب الأحمر

دعاء محمودأكد الدكتور خالد العناني وزير الاثار، أن الوزارة عقدت اتفاقية مع مؤسسة الأغاخان لترميم وصيانة 8 منشآت ومباني أثرية في منطقة الدرب الأحمرجاء ذلك خلال كلمته الأحد عقب إفتتاح مشروع ترميم مقعد الأمير ماماي السيفي المطل على ميدان بيت القاضي بمنطقة الجمالية. بحضور سحر طلعت رئيس لجنة ال

دعاء محمود

أكد الدكتور خالد العناني وزير الاثار، أن الوزارة عقدت اتفاقية مع مؤسسة الأغاخان لترميم وصيانة 8 منشآت ومباني أثرية في منطقة الدرب الأحمر

جاء ذلك خلال كلمته الأحد عقب إفتتاح مشروع ترميم مقعد الأمير ماماي السيفي المطل على ميدان بيت القاضي بمنطقة الجمالية. بحضور سحر طلعت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعدد كبير من قيادات الوزارة

ولفت إلى أهمية إجراء أعمال الصيانة الدورية للمنشآت الاثرية التي يتم ترميمها.

وأوضح أن عدم إجراء صيانة دورية لها يؤدي إلي تدهورها في ظل إنفاق ملايين الجنيهات علي ترميمها

وتابع العناني أن حالة مبني المقعد الأثري الأمير ماماي السيفي قد تدهورت كثيرا في عام 2015 نظرا لعدم وجود صيانة له.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت برنامجا موسعا منذ عام 2016 لصيانة الاثار حيث تقوم حاليا بأعمال صيانة وترميم لنحو 33 مبنٍ أثريا في شارع المعز والجمالية والأزهر.