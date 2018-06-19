اتفاقية بين إريكسون وMTS الروسية‎ لزيادة سعة الشبكة وسرعة الإنترنت

المال – خاص : أبرمت شركة إريكسون لحلول الاتصالات اتفاقية مع مزود خدمات MTS الروسي لتقديم تجربة متنقلة عالية السرعة لمئات الآلاف من مشجعي كرة القدم الذين يحضرون بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا. وسواء في الملاعب، أو في…

المال – خاص :

أبرمت شركة إريكسون لحلول الاتصالات اتفاقية مع مزود خدمات MTS الروسي لتقديم تجربة متنقلة عالية السرعة لمئات الآلاف من مشجعي كرة القدم الذين يحضرون بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وسواء في الملاعب، أو في تجمعات المشجعين، أو في مناطق النقل المختارة، أو في بعض المعالم الأكثر شهرة في روسيا، سيتمكن المشجعون من الاستمتاع بسرعات أعلى للبيانات في 7 من أصل 11 مدينة ستشهد المباريات العالمية.

وفي موسكو وحدها، ستغطي المبادرة ملعبين إضافة إلى العديد من مناطق المشجعين ومطار شيريميتيفو، والساحة الحمراء، وتفرسكايا ستريتاند وغوركي سنترال بارك وتشمل تغطية مدينة سانت بطرسبرغ، الملعب ومناطق التشجيع وساحة دفورتسوفايا ومحطة السكك الحديدية موسكوفيسكي، فيما تشمل التغطية مدن ايكاترينبرج كازان، نيجني نوفغورود، سمارة وروستوف أون دون.

وقد تم تصميم الموجات الراديوية الجديدة (NR) للتوافق مع معيار تقنية الجيل الخامس الراديوي الجديد مع دعم تقنية الجيل الرابع المتقدم LTE أيضًا. وهو يحتوي على 64 جهاز إرسال و64 استقبال للهوائيات لتمكينه من دعم المكونات الإضافية لتقنية الجيل الخامس لكل من نظام الميمو الضخم ونظام الميمو متعدد الاستخدامات.

من خلال إعادة الاستخدام الذكي لموارد النظام، يعمل نظام الميمو الضخم على تحسين السعة عن طريق نقل البيانات إلى أجهزة مستخدمين متعددة باستخدام نفس موارد الوقت والتردد مع تشكيل الحزمة المنسقة وتوجيه الحزمة.

يسهل نظام الميمو الضخم على المشغلين تطوير شبكاتهم لمستقبل تقنية الجيل الخامس حيث يتضمن ذلك المكونات الإضافية لتقنية الجيل الخامس من اريكسون، والتي تستند إلى العديد من إمكانيات الإنجازات نفسها في اختبارات الموجات الراديوية لتقنية الجيل الخامس الحائزة على جوائز ونماذج هذه الموجات، المنتشرة حالياً في مجال تجارب المشغل.

يقول أندريه أوزاتسكي نائب رئيس قسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات في MTS: ”يعد هذا الإطلاق واحدًا من أكبر عمليات نشر نظام الميمو الضخم في أوروبا، والتي تغطي سبع مدن روسية”.

وأضاف: “تعد مساهمة كبرى من قبل MTS في إعداد البنية التحتية للبلاد للحدث الرياضي العالمي ومن خلال تقنية الميمو الضخمة التي تستخدم معدات اريكسون مما يؤدي إلى تعزيز سعة الشبكة بشكل كبير ، ما يسمح لعشرات الآلاف من المشجعين بالالتقاء في مكان واحد للاستمتاع بالإنترنت المحمول عالي السرعة دون أي تنازل لناحية السرعة أو الجودة”.

أما آرون بانسال نائب الرئيس الأول ورئيس قسم السوق في أوروبا وأمريكا اللاتينية بإريكسون فقال إن “مئات الآلاف من المعجبين المحبين لكرة القدم على وشك تجربة سرعات عالية جدًا للبيانات بفضل نشرنا الضخم للمباريات باستخدام شبكة MTS عبر سبع مدن وسيلعب الاتصال المتنقل الذي يتطلب بيانات كثيرة دوراً كبيراً في تجارب الدورات”.

وتابع “لذلك يسعدنا الانضمام إلى MTS لضمان استمتاعهم بتجربة اتصال متنقل لم يسبق لها مثيل، سواء على أرض الملعب أو في مناطق التشجيع، أو في مناطق أخرى مختارة”.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشجعين العالميين في روسيا إلى أكثر من 1.5 مليون في البطولة التي تستمر لمدة شهر، والتي تبدأ في 14 يونيو وتنتهي في 15 يوليو.

