اتفاقية بين أورنج والمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الثابت

رجب عزالدين أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن توقيع اتفاقية مع شركة "أورنج داتا"، التابعة لأورنج مصر للاتصالات، لتقديم خدمات البنية التحتية والاتاحة عبر شبكتها لمدة 3 سنوات. وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية فى إطار توثيق تعريفات الخدمات الجديدة التى تقدمها الش

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن توقيع اتفاقية مع شركة “أورنج داتا”، التابعة لأورنج مصر للاتصالات، لتقديم خدمات البنية التحتية والاتاحة عبر شبكتها لمدة 3 سنوات.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية فى إطار توثيق تعريفات الخدمات الجديدة التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات على شبكتها المحدثة والمبنية على تكنولوجيا الألياف الضوئية.

ووقع الاتقاقية المهندس أحمد البحسرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وجان مارك هاريون الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر، بحضور عدد من قيادات الشركة.

وأكدت المصرية المصرية للاتصالات أن الأثر المالى للاتفاقية لن يكون فوريًا، نظرًا لأن مضمون الاتفاقية يتعلق بتقديم خدمات جديدة على شبكة الألياف الضوئية للشركة بديلًا عن الخدمات التقليدية المقدمة على شبكتها التاريخية المبنية على الشبكات النحاسية.

وتتوقع الشركة زيادة إيرادات الشركة على المدى المتوسط، وتعتمد الخدمات الجديدة فى تسعيرها على حجم السعات المباعة بدلاً من الخدمات القديمة الغير مرتبطة بالسعات المباعة من قبل المشتغلين.

فى سياق متصل، قالت شركة أورنج مصر للاتصالات فى بيان للبورصة المصرية، إن الاتفاقية المذكورة تتضمن قيام المصرية للاتصالات بإتاحة عدة بدائل لاستخدام شبكة الاتاحة الثابتة الخاصة بها لتقديم خدمات الإنترنت الثابت.