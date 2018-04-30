اتفاقية بين أملاك والبنك العقارى العربي للتوفير تمويل بـ 200 مليون جنيه

المال- خاصأعلن حاتم عامر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل – مصر عن توقيع إتفاقية تعاون بين أملاك والبنك العقارى المصري العربي، أحد أهم البنوك في السوق المصري برئاسة عمرو فؤاد كمال رئيس مجلس الإدارةوتعتبر هذه الشراكة من الشراكات الهامة لشركة أملاك للتمويل &nda

المال- خاص

أعلن حاتم عامر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل – مصر عن توقيع إتفاقية تعاون بين أملاك والبنك العقارى المصري العربي، أحد أهم البنوك في السوق المصري برئاسة عمرو فؤاد كمال رئيس مجلس الإدارة

وتعتبر هذه الشراكة من الشراكات الهامة لشركة أملاك للتمويل – مصر لتمويل المنتجات التى أطلقتها الشركة ومنها منتج حوالة الحقوق المالية والعقارية والتوسع في تمويل منتج الإيجارة المنتهية بالتملك، وفق بيان

ووقّع الاتفاقية عن شركة أملاك للتمويل – مصر حاتم عامر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب وعن البنك العقارى المصري العربي عمرو فؤاد كمال رئيس مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو التوسع فى السوق المصري بما يتواكب مع استراتيجية كلا من المؤسستين والنابعة عن رؤي البنك الطموحة بالتعاون مع أملاك لتحقيق مزايا تنافسية غير مسبوقة.

وتنص هذه الشراكة على توفير البنك ملاءة إئتمانية بقيمة 200 مليون جنية لشركة أملاك للتوسع فى نشاط الشركة بالإضافة إلي تمويل عملاء الفئات الأعلي من حيث قيمة التمويل.

ومن الجدير بالذكر ان البنك العقاري قد شهد تطور مذهل وغير مسبوق في فترة الستة أشهر الماضية تحت إشراف إدارته الحالية برئاسة السيد عمرو فؤاد في تقديم خدماته المالية المتكاملة بأعلي درجات الجودة كدليل عملي علي كفاءة ورؤية قيادته الحالية ليصبح من أكثر البنوك المصرية نمواً في الفترة الأخيرة.

ويعد البنك العقاري المصري العربي بنك مصري واحد من أقدم البنوك في مصر تأسس عام 1880 وللبنك فروع تصل في مجملها إلى 44 فرعاً موزعة ما بين مصر والأردن وفلسطين بالإضافة إلى شبكة من المراسلين في كافة أنحاء العالم وتبلغ محفظة البنك نحو 14 مليار جنيه مصري (2.6 مليار دولار أمريكي).

ويعد البنك رائدًا متخصصًا في صناعة الخدمات العقارية المصرفية في مصر و كذالك الاردن و فلسطين.

