اتفاقية بين أفريكسيم بنك وبنك التنمية لدول وسط أفريقيا

سيد بدروقع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) ومصرف التنمية لدول وسط أفريقيا، مذكرة تفاهم؛ لدعم جهودهما في تعزيز التجارة والتكامل الإقليمي.قال الدكتور بنديكت أوراما ، رئيس Afreximbank ، خلال توقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك في القاهرة، إن المؤسستين ستتعاونان في تحدي

سيد بدر





وقع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) ومصرف التنمية لدول وسط أفريقيا، مذكرة تفاهم؛ لدعم جهودهما في تعزيز التجارة والتكامل الإقليمي.

قال الدكتور بنديكت أوراما ، رئيس Afreximbank ، خلال توقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك في القاهرة، إن المؤسستين ستتعاونان في تحديد المشاريع والتمويل التجاري والمعاملات التجارية في الدول الأفريقية الأعضاء في كلا الكيانين.

وقال إنه من خلال المشاركة في التمويل ومشاركة المعرفة وبناء القدرات، سيعمل كل من Afreximbank و BDEAC على تكثيف الجهود لتكثيف التصنيع، وتوسيع الصادرات، وتعزيز التجارة داخل المنطقة عبر بلدان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC).

وأضاف فورتوناتو نشاما، رئيس البنك الأفريقي للتنمية لدول وسط القارة، أن قرار مؤسسته بالشراكة مع Afreximbank كان قائمًا على التوافق القوي بين الأهداف الاستراتيجية للكيانين.

وأوضح أن التعاون سيسهم في عمل BDEAC بدعم التحول الهيكلي والتنويع في اقتصادات وسط أفريقيا من خلال بناء البنية التحتية اللوجستية والقدرات الصناعية ومن خلال تطوير التصنيع الزراعي والقطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه الاقتصادات لا تزال قائمة تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع.

BDEAC هو بنك إقليمي عام أنشئ في عام 1975 لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي لدول CEMAC. الأعضاء هم الكاميرون وجمهورية الكونغو وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وغابون.