اتفاقية اندماج بين «HSBC» عُمان وبنك «صحار الدولي»

أعلن بنك HSBC عُمان وبنك صحار الدولي اليوم الأربعاء أنهما أبرما اتفاقية اندماج ملزمة، بحسب وكالة رويترز.

وقال البنكان في إعلانين تنظيميين منفصلين إن جميع أصول والتزامات HSBC عُمان ستنقل إلى بنك صحار الدولي، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأضافا أن HSBC عُمان سيُحل ككيان قانوني عند اكتمال عملية الاندماج وسيتم إلغاء أسهمه.

وقال HSBC عُمان في إفصاح إلى البورصة إن المقابل الذي سيعرض لكل مساهم في البنك سيكون مثل القيمة الدفترية “على أن يكون المقابل أسهما في بنك صحار الدولي مع إمكانية أن يختار مساهمو HSBC الحصول على المقابل نقدا، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمقابل النقدي الذي يدفعه بنك صحار الدولي للمساهمين في بنك HSBC عمان الذين اختاروا استلام المقابل نقدا نسبة 70 % من إجمالي المقابل المستحق الدفع من قبل بنك صحار الدولي”.

وسوف تقيم أسهم بنك صحار الدولي التي ستشكل جزءا من المقابل المقدم لمساهمي البنك بمثل القيمة الدفترية.

وبهذا القرار، ينضم HSBC عمان وصحار الدولي إلى بنوك أخرى في دول الخليج المجاورة في تعزيز عملياتها.

واندمج البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة العربية السعودية مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية في عام 2021 ليشكلا البنك الأهلي السعودي بأصول تزيد على 240 مليار دولار.

وشهدت أبوظبي أيضا عمليتي اندماج مصرفيتين كبيرتين.