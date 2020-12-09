بورصة وشركات

اتفاقية التجارة بشأن البريكست ترفع الأسهم الأوروبية الأربعاء

ارتفعت أسهم السيارات بنسبة 1.5%
أيمن عزام 1:06 ص, الخميس, 10 ديسمبر 20 1:06 ص, الخميس, 10 ديسمبر 20

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات اتفاقية التجارة بشأن البريكست .

وارتفعت أسهم السيارات بنحو 1.5 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

ترقب تطورات اتفاقية التجارة بشأن البريكست

ويجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات في بروكسل اليوم في محاولة أخيرة لتأمين اتفاق تجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أن التفاؤل بشأن لقاح فيروس كورونا يعزز أيضًا معنويات السوق، بعد أن قدمت المملكة المتحدة أول لقاحات كورونا للجمهور  الثلاثاء.

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وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 394.9 نقطة، بينما ارتفع “فوتسي” البريطاني بنحو 0.08 بالمائة إلى 6564.2 نقطة.

وزاد “داكس” الألماني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 13340.2 نقطة، بينما هبط “كاك” الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5546.8 نقطة.

وحسب بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء البريطاني والمفوضية الأوروبية، أكد بوريس جونسون وأورسولا فون دير لاين،  خلال اتصال هاتفي، على عدم توافر الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرحلة ما بعد بريكسيت.

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وطلب المسؤولان من المفاوضين الإعداد “لاجتماع مباشر في بروكسل خلال الأيام المقبلة”.

 وأكد متحدث باسم داونينغ ستريت أن جونسون عازم على زيارة بروكسل.

والتقى المفاوض الأوروبي بارنييه ونظيره البريطاني فروست مجددا الإثنين الماضي في بروكسل.

وذلك استعدادا لوضع اللمسات الأخيرة من المفاوضات حول بريكسيت، قبل الرجوع لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التوالي.

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وتتوجه الأنظار إلى قمة الاتحاد الأوروبي الخميس حيث ستطرح مسودة اتفاق على زعماء الكتلة الـ27 أو سيتم الإقرار بالفشل.

ولا تزال النقاط العالقة نفسها: الصيد وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحل الخلافات.

ومنذ خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، لا تزال بريطانيا تطبق القواعد الأوروبية.

لكن خروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيُصبح ساريا في نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر الحالي.

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بقلم أيمن عزام

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