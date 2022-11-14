«اتفاقيات COP 27» تدفع البورصة إلى مستويات 12000 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار صعود البورصة ليستهدف مؤشرها الرئيسى EGX30 مستويات ما بين 12200-12100 نقطة، فى ظل الزخم الذى تشهده سوق المال على خلفية تقدم مصر فى العديد من الاتفاقيات الدولية خلال استضافتها مؤتمر قمة المناخ COP 27.

كما رجحوا صعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى اتجاه مستويات 2300 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة، تعاملات أمس الأحد على ارتفاع جماعى قوى بواقع %1.91 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق على مستوى 11980 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنحو %2.18 مسجلًا 2279 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقًا EGX100 EWIبنسبة %1.98 ليغلق على 3340 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.23 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى لـ«المقيدة» حوالى 10.96 مليار، ليسجل 793.02 مليار، مقابل 782.06 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، بصافى قيمة بلغت 104.5 ألف و2.14 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للعرب 2.24 مليون.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى أن الإغلاقات الإيجابية لمؤشرات البورصة أمس، جاءت مدعومة بنجاح مؤتمر المناخ واستمرار تقدم الدولة المصرية فى الكثير من المبادرات العالمية، وكذلك بعض التقارير الدولية عن أسهم البورصة التى قد تكون وسيلة جيدة للتحوط ضد التضخم.

ولفت «نبيل» إلى صعود «EGX30» نحو 800 نقطة على مدار الجلسات الماضية، ليغلق قرب 12000 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2021 تقريبًا.

وتوقع «نبيل» استهداف «EGX30»، الصعود لمستوى المقاومة الأولى عند 12100 نقطة، والتى ربما يشهد بعض الضغوط البيعية المؤقتة بالقرب منها، محددا دعم المؤشر على الأجل القريب عند 11800 و«المتوسط» عند 11500 نقطة.

وأشار إلى الصعود القوى للعديد من القطاعات القيادية بالبورصة، وعلى رأسها «العقارى»، ثم «البتروكيماويات»، فضلًا عن تحسن أداء «الصناعى».

وتوقع «نبيل» استمرار تفوق تلك القطاعات حتى نهاية الربع الأخير من العام الحالى، لافتا إلى أن أى تصحيح فى الفترة المقبلة فيها ربما يكون فرصة لتكوين مراكز للمدى القصير والمتوسط.

كما توقع ظهور قوة شرائية فى بعض أسهم القطاع السياحى، مع تحسنه الملحوظ فى مصر خلال الشهر الأخير.

من جانبه، أشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى نجاح مؤشرات البورصة فى استعادة مستويات المقاومة الرئيسية.

وأضاف أن «EGX30» ارتفع نحو 224 نقطة أمس بدعم من الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء، ما ساعد المؤشر على اجتياز مستوى 11800 واختبار مقاومة 12000 نقطة.

وتوقع «عيد» استهداف EGX30 اختراق مستوى المقاومة الرئيسى 12000 نقطة، وفى حال الاستقرار أعلاه يستهدف منطقة 12200 نقطة.

وأشار إلى أنه حال ظهور عمليات جنى أرباح مؤقتة بالأسهم القيادية بالقرب من مقاومة 12000 نقطة، فإن المؤشر قد يختبر الدعم الرئيسى 11800 نقطة.

وعلى صعيد «EGX70»، نوه «عيد» إلى تمكن المؤشر أيضًا من استعادة مستوى المقاومة الرئيسى 2260 نقطة، ليغلق أمس على ارتفاع أكثر من 48 نقطة، مشيرًا إلى أنه حال استقراره أعلى 2260 نقطة، ربما يدفعه لاستهداف 2300 نقطة.